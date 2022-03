Religion – Début de la période de carême

Chaque année, des millions de chrétiens choisissent de renoncer à certaines choses pour donner la priorité au carême. Le carême a commencé jeudi. Cette période de 40 jours est un moment important pour les catholiques pour penser à Dieu, en attendant Pâques.

Quand vient le moment de carême, quelques mots viennent à l’esprit des chrétiens: autodiscipline, sacrifice, devoir. Pour certains, Il peut être facile de percevoir le carême comme un devoir, mais pour d’autres il s’agit plutôt d’une invitation. La messe des cendres a commencé hier dans les églises catholiques. Pour d’autres, être chrétien ne se limite pas à l’aspect formel ou physique mais le plus important c’est la mise en pratique de la chrétienté dans la vie courante. Le carême est une période de conscientisation de l’entraide pour le bien-être de la société.

Andry Zo Rakotomalala.

« Je ne suis pas catholique mais d’après une recherche que j’ai menée, le carême est un moyen de faire face à un combat spirituel, à l’image de Christ qui a passé quarante jours dans le désert. Pour les protestants, cette période n’est pas célébrée comme celle des églises catholiques puisque pour eux la grâce de Dieu est inconditionnelle. A mon avis, c’est un choix. Je ne suis pas pratiquant mais je respecte la conviction de chacun. Pour ma part, je remercie Dieu pour chaque repas qu’il m’offre », indique-t-il .

Lucas Rakotoarivony, jeune catholique

« À mon avis, le carême est plus qu’une tradition catholique. C’est avant tout un état d’esprit, une volonté ferme de se convertir à la pureté du cœur, à la vie vertueuse et à l’esprit bienveillant vis-à-vis de ses semblables. Étymologiquement, le mot carême est dérivé du latin quadragesima ou bien « 40 jours » à l’exemple de Jésus Christ qui a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. C’est une étape essentielle pour mieux se préparer à la célébration de Pâques. Pour les catholiques, pendant cette période, les chrétiens se livrent au jeûne, aux œuvres de charité et à la prière, surtout à la réflexion profonde sur la crucifixion du Christ et son amour infini pour le salut de l’humanité. Partager la souffrance du Christ c’est partager la souffrance de nos semblables puisque les hommes qui vivent dans la souffrance, dans l’agonie, dans la pauvreté extrême sont à l’image du Christ souffrant et humble »

Elsa Rason, chrétienne.

En tant que chrétienne, le carême représente pour moi un moment de rapprochement de Dieu. Le carême est historiquement associé au fait que Jésus a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère et cela a automatiquement associé le jeûne au carême. Mais Jésus n’a pas fait que jeûner, il a aussi prié, Il s’est concentré sur sa relation avec son Père, il a cherché à accomplir la volonté de Dieu et tourner le dos à la tentation. C’est surtout ce point que je retiens : se rapprocher de Dieu le père et chercher à faire Sa volonté. Et ce n’est pas seulement à faire durant le carême mais en tout temps et en toutes circonstances. Le carême n’est plus que symbolique pour moi car ce n’est plus dans les 40 jours avant Pâques que je le vis mais chaque jour. C’est tous les jours que nous devons nous rapprocher de Dieu, nous abstenir des péchés et agir selon Sa volonté.

Sitraka Nirintsoa Rasolofonan­driana, conseiller client, catholique

Le carême n’est pas un événement qu’on célèbre, mais qu’on vit. Durant ce carême, je me passe du petit-déjeuner. Et je ne mange pas de viande et évite les repas festifs, chaque vendredi. En plus du jeûne, j’essaie de mon mieux de me défaire des mauvaises habitudes et des péchés. Pour moi, le carême, c’est surtout un temps pour la repentance et l’introspection.