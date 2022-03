Relance de la destination Madagascar – Le ministère et les promoteurs se concertent

Après la tenue de l’Assemblée Générale du Conseil d’Administration de l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), le ministère en charge du Tourisme a réuni mardi les promoteurs de la destination Madagascar pour une rencontre de partage et de réflexion.

Les directeurs des Offices Régionaux du Tourisme et leurs présidents respectifs ont pris part à la réunion. L’objectif étant, a-t-on indiqué, de partager une vision commune pour le développement du tourisme, afin d’augmenter le nombre d’arrivées touristiques par le renforcement de la promotion de la destination Madagascar. Le ministère a saisi l’occasion pour partager à ces responsables sa feuille de route avec les résultats attendus pour l’année 2022.

La rencontre a également permis au ministère de rappeler la responsabilité de chaque entité (ministère, offices du tourisme, …), afin de mieux coordonner les actions. Il a aussi été rappelé qu’avec l’appui du projet PIC (Pôles intégrés de croissance) de la Banque Mondiale, les Offices Régionaux du Tourisme vont bénéficier cette année d’une mission d’appui institutionnel pour une gouvernance améliorée et une gestion opérationnelle aux normes dans la réalisation de leur mission de promotion de leur destination. Le nouveau directeur exécutif de l’Office National du Tourisme de Madagascar, Darafify Ralaivao, a aussi été présenté officiellement durant cette rencontre.

Pour rappel, mi-janvier, le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, avait déjà présidé une réunion avec les professionnels du secteur. Cette séance d’échanges a été axée sur le renforcement du partenariat État-secteur privé du tourisme. La rencontre a été une nouvelle occasion pour les dirigeants des groupements d’apporter des recommandations visant à «créer la synergie avec l’État et renforcer l’appui aux opérateurs, mis à mal depuis 2020, par la crise de la Covid-19». Ils ont ainsi plaidé pour un appui public intégré, un repositionnement de la destination, la réouverture des frontières et la continuité des projets d’appui «Mandrisika» et «Miatrika Covid».

À travers la présentation de sa feuille de route ainsi que les résultats attendus, le ministère du Tourisme a, pour sa part, réaffirmé sa volonté d’apporter des changements notables dans le secteur. Pour y parvenir, le département compte redoubler d’efforts pour la mise en œuvre d’actions prioritaires portant, entre autres, sur l’augmentation de la visibilité du pays et la mise aux normes internationales des établissements touristiques.

Les Îles Vanille se retrouvent

Parmi les actions en cours et à venir initiées par le ministère pour relancer le secteur, il a été noté la promotion du tourisme national, le renforcement du cadre institutionnel, la transformation digitale ou encore le renforcement des capacités des acteurs du secteur par la formation et la stimulation des investissements touristiques. Joël Randriamandranto a aussi saisi l’occasion pour expliquer que l’État n’est pas en mesure d’apporter un soutien financier direct aux entreprises du secteur comme cela a été vu dans d’autres pays.

La Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM), l’Association des Agences de voyages de Madagascar (AAVM), la Fédération Nationale des Guides (FNG), la Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar (FHORM), l’Association des Touropérateurs (TOP), le CONFORTH (Consortium des Organismes Nationaux de Formation en Tourisme et Hôtellerie ) ainsi que l’AGCHM (Association des Gites et Chambres d’Hôtes de Madagascar), ont pris part à ces échanges.

À savoir par ailleurs qu’en tant que pays membre des Îles Vanille, regroupant toutes les îles de l’océan Indien, Madagascar, par le biais du ministère du Tourisme et de l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), a participé à l’Assemblée Générale des Îles Vanille, qui s’est tenue en online le mois dernier. La réunion a permis notamment de faire le point sur la situation du secteur tourisme dans la sous-région. Une opportunité aussi pour la Grande île d’inviter les membres des Îles Vanille à participer au prochain salon «Tsenaben’ny fizahantany», qui se tiendra courant de ce mois de mars à Antananarivo.

Les différents acteurs touristiques de la sous-région ont échangé, à travers des conférences, sur les thèmes comme le développement des croisières entre les îles, le tourisme inter îles dont la mise en place du «pass tourisme» (facilitation des visas) et la promotion commune sur l’Inde. Il a aussi été indiqué que les pays membres ont fixé les grandes orientations des actions 2022 pour l’association. Il s’agit du développement des marchés de niche, le développement des échanges entre les îles et le renforcement de la notoriété de la destination.