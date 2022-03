Région Diana – L’observatoire régional des droits de l’homme a vu le jour

Désormais, l’observatoire régional des droits de l’homme dans la région Diana est opérationnel. Ce, suite à un cycle de formation sur les droits de l’homme entamé en septembre 2021. Pour les jeunes Antsiranais, ils ont lancé des chantiers lors du bootcamp des jeunes organisé à Joffre-ville en décembre dernier.

En fait, les systèmes régionaux des droits de l’homme renforcent la protection et l’exercice des droits de l’homme en prenant en compte des considérations régionales, telles que des coutumes, des valeurs, une culture et des pratiques régionales partagées.

La présentation officielle de cette structure s’est tenue hier au Cercle Mess Militaire d’Antsiranana. Il s’agit de la mise en œuvre du projet « Rary Aro Mada », soutien à la protection des jeunes défenseurs des droits de l’homme et consolidateurs de la paix, gage de la paix sociale et de la cohésion communautaire. Initié par le Haut Commissariat des Droits de l’Homme et la Plateforme Nationale des Organisations de la Société Civile, qui travaille en partenariat avec l’association des jeunes locaux AJFACE, le projet est financé par le Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF).

Cet observatoire, piloté par ces jeunes est une structure qui contribuera à long terme, à la promotion et à la protection des droits I ‘homme dans la région de Diana.

Selon les explications, l’essentiel de l’activité des défenseurs des droits humains consiste à aider les personnes dont les droits ont été violés. En enquêtant sur les violations et en les signalant, ils peuvent contribuer à y mettre un terme, à empêcher qu’elles ne se reproduisent et à assister les victimes devant les tribunaux.

L’observatoire régional de Diana aura pour missions principales d’assurer une surveillance des droits de I ‘homme en récoltant et analysant les informations recueillies et les transmettre au Comité de Paix régional et à l’Observatoire national. Il documente aussi les cas de violations à travers des investigations et missions d’enquêtes tout en menant des campagnes de plaidoyer pour la protection et la promotion des droits de l’homme au niveau de la région.

À partir des informations rassemblées, les jeunes sont ensuite appelés à faire l’application de tous qu’ils ont appris au cours des formations et le suivi en cas de violation. Toutes les informations combinées vont permettre de pouvoir faire une meilleure analyse de la situation de droits de l’homme à Madagascar.

« Cette initiative découle de la prise de conscience du manque de documentation des cas de violations des droits de homme dans les régions favorisant les tensions sociales et I‘impunité grandissante. Elle favorise ainsi la prise de responsabilités des jeunes locaux» affirme Dina Ramarohetra, chef de projet.

Outre la présence des jeunes et les membres de la société civile, la présentation a vu l’assistance des Forces de Défense et de Sécurité qui sont sensées de collaborer avec ces jeunes volontaires, car si jamais il y a un contexte qui favorise le cas de violation, ce sont eux qui sont au premier plan pour la protection des droits de l’homme, surtout pour que le cas ne se répète et devienne problématique à long terme.