Musique – Le folk malgache à l’honneur dans l’Hexagone

Tout un événement pour les mélomanes férus de bà-gasy et de musique folk au sein de la diaspora malgache en France. Lolo et Erick Manana annoncent deux dates pour le mois de juin.

Dans l’espoir de retrouver un jour de telles a f fiches dans la Grande île, les inconditionnels de ces deux icônes de la musique malgache devront encore faire preuve de patience. Le mois de juin s’annonce particulièrement faste et mélodieux pour tous les mélomanes qui résident au sein de la diaspora dans l’Hexagone. En deux dates, chacun de leurs côtés, Angelo Rakoto­manga, illustre fondateur du mythique groupe Lolo sy ny Tariny et Erick Manana, incontournable du folklore musical malgache également, annoncent deux concerts exceptionnels respectivement pour les 25 et 30 juin à Paris pour l’un et à Bordeaux pour l’autre.

Grandes figures de la scène musicale malgache, ils ravissent plusieurs générations de leurs talents, ainsi que de leurs compositions intemporelles, depuis près d’un demi-siècle maintenant. Avec comme point commun cet amour des mélodies acoustiques à la guitare qui fédèrent et réjouissent un public de tous horizons, qu’ils ont partagées ensemble au sein du groupe Lolo sy ny tariny à leur début, Lolo et Erick Manana s’apprêtent à faire vibrer leurs compatriotes dans la diaspora tout en ravivant chez eux un élan de patriotisme et de fraternité.

« Lolo à Paris »

Un moment très attendu par tout le public mélomane de la diaspora, les retrouvailles avec Lolo sur une scène locale promettent d’être exceptionnelles. Rendez-vous est donné le 25 juin dans la mythique salle des Folies Bergère dans la capitale française. Pour l’occasion, Lolo, fidèle à lui même, s’entourera d’une pléthore de jeunes musiciens talentueux qui sublimeront aussi bien ses compositions les plus intemporelles que les plus récentes. Comme fer de lance de cette jeune génération, Farah l’accompagnera en apportant cette touche de douceur et de poésie qu’on lui reconnaît.

Toujours aussi fringant, entre la nostalgie des débuts et les touches modernes, Lolo promet d’émerveiller le public le temps de ce concert qui s’annonce grandiose. Chantant les thèmes de l’amour, de la pauvreté et de la vie sociale, déclinant une identité urbaine sur des textes sans concession, bourrés de métaphores malicieuses qui font le bonheur d’un public trouvant en eux des messagers talentueux proches de leur réalité quotidienne, les chansons de Lolo raviveront à coup sûr les bons souvenirs de Madagas­car.

« Erick Manana à Bordeaux »

Un grand moment d’émotion, aussi bien pour les fans de la première heure que pour la nouvelle génération. C’est ainsi que se décrivent les retrouvailles prochaines avec le chanteur Erick Manana et ses illustres musiciens sur la scène de la salle de spectacle Rocher de Palmer à Bordeaux le 30 juin. Le chanteur comme on l’a toujours connu, comme on l’a aimé depuis ses débuts, c’est celà ce que le public de la diaspora française aura le plaisir de retrouver pour l’occasion. Jouant toujours aussi bien la carte de la nostalgie, il enchantera avec sa guitare un public qu’il promet toujours de surprendre durant ce concert.

Interprétant tous les tubes qui ont fait sa renommée, il chantera les beaux jours d’antan, comme il se plaira à faire découvrir au public de belles nouveautés. D’autant plus que pour Erick Manana ce concert s’annonce très festif, puisqu’il rentre toujours dans le cadre de la célébration de ses 45 ans de scène en Europe. Il aura ainsi des invités d’exception qui partageront la scène avec lui, comme le groupe Alalà de Mandratohery Andriamihanta et le Lokanga Köln Quartet composé de Jenny Fuhr et ses camarades musiciennes.