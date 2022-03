Musique – Joël Rabesolo présente « Belamba »

À découvrir exclusivement ce mois-ci sur la scène de l’Institut français de Madagascar, « Belamba» est un projet d’album de longue date et inédit de la part du guitariste Joël Rabesolo.

Depuis toujours, Joël Rabesolo a brillé par ce côté fédérateur et convivial qu’il retranscrit à travers sa musique. Un artiste malgache hors pair, un guitariste gaucher d’exception qui s’illustre aussi bien par son talent que son charisme sur scène, il s’est forgé une réputation de jazzman électrisant, qui invite à chaque fois au voyage à travers les riffs de sa guitare.

Devenu synonyme d’adresse et de virtuosité, le nom de Joël Rabesolo invite à chaque fois le public mélomane à le retrouver pour vivre une expérience musicale exceptionnelle à ses côtés. Un talent réputé tant dans la Grande île que sur la scène internationale, qui se matérialise enfin de la plus belle des manières au sein d’un premier album qu’il a sobrement intitulé « Belamba ». Grand amateur de mélodies du terroir malgache, particulièrement celles du Grand Sud, le guitariste nous livre une série de compositions instrumentales exclusives inspirées selon lui du « langage maro vanistique » en référence à l’instrument traditionnel « marovany ».

Une épopée musicale

Entre le jazz, le worldmusique et la musique traditionnelle, Joël Rabesolo nous propose avec « Belamba» une épopée musicale des plus mélodieuses. Un album qu’il a le plaisir de faire découvrir en exclusivité ce 25 mars à 19h sur la scène de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely.

Joël Rabesolo souligne « Ce premier album est le fruit de mes rencontres avec d’autres guitaristes malgaches, de mes collaborations avec des musiciens étrangers, ainsi que le récit de mes recherches de fin d’études au Conservatoire royal de Bruxelles. Le contenu est représenté par des compositions instrumentales et des chants, reflétant la puissance et la connexion des peuples malgaches avec la nature ». À l’occasion de ce concert à l’IFM Analakely, le guitariste, connu pour son style incorporant la rythmique traditionnelle avec la musique moderne, sera accompagné par Tony Nasia Randriamanantena, un virtuose percussionniste, chanteur, danseur et multi-instrumentiste.

Curieux et un brin perfectionniste de nature, Joël Rabesolo a toujours mis un point d’honneur à puiser au sein de la culture malgache pour créer sa musique. Un attachement particulier à ses racines qu’il a retranscrit dans ce premier album « Belamba » et qu’il entend bien promouvoir au-delà des frontières. Avec des compositions qui mettent en valeur la richesse culturelle, l’ héritage, ainsi que l’identité malgaches, Joël Rabesolo livre une invitation au voyage au cœur de la Grande île.