Motion de censure – Rejet catégorique de l’IRD

Les députés du groupe parlementaire IRD rembarrent ceux de l’opposition. Ils rejettent l’appel de ces derniers pour engager une motion de censure contre le gouvernement.

Une fin de non recevoir. C’est la réponse du groupe parlementaire Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRD), à l’appel lancé par le groupe parlementaire Tiako i Madagasikara (TIM), pour engager une motion de censure contre le gouvernement.

De façon directe et avec des mots durs, les Oranges balaient les intentions des députés de l’opposition. «C’est une proposition utopique et morte née », assène d’entrée la déclaration du groupe IRD, lue par son président, le député Paul Bert Velontsara.

Une déclaration faite en marge d’une journée de reboisement de l’Assemblée nationale, dans la commune d’Alatsinainy Ambazaha, district d’Antananarivo Atsimon­drano, hier. Sur cette lancée, ils ont réaffirmé leur soutien au gouvernement en place.

Face à la presse, mer­credi, à la Chambre basse, Tsimbazaza, une dizaine de membres du groupe parlementaire TIM ont lancé un appel à tous les députés pour décocher une salve commune contre l’équipe gouvernementale en activant l’article 103 de la Constitution. Cette disposition prévoit que l’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure.

En réponse à cet appel, le groupe Orange, qui compte cent huit députés dans ses rangs, fait parler les chiffres. « Le groupe parlementaire TIM n’obtiendra pas les soixante-seize signatures requises pour la recevabilité de cette proposition de motion de censure. Elle n’aura pas non plus le vote de plus de cent députés, nécessaire pour son adoption », affirme la déclaration lue par le député Velontsara.

Un test ou un révélateur

L’article 103 de la loi fondamentale veut, en effet, qu’une proposition de motion de censure soit recevable à condition d’être signée par la moitié des cent cinquante-et-un membres de l’Assem­blée nationale. Cette disposition ajoute, la motion n’est adoptée que si elle est votée par les deux-tiers des membres composant l’Assemblée nationale.

Avec juste dix-sept députés dans ses rangs, selon les données affichées sur le site web de la Chambre basse, le groupe parlementaire TIM est loin d’atteindre les quotas requis par la Constitution. D’autant plus qu’il y a des doutes sur le fait que l’initiative affirmée mercredi ait l’onction de l’ensemble des élus d’opposition. Le fait que juste une dizaine de députés à la cravate rouge se soient présentés à la presse avait déjà intrigué.

Une intrigue renforcée par l’absence remarquée des hauts parleurs du groupe d’opposition que sont les députés Hanitra Razafima­nantsoa, Fidèle Raza Pierre, notamment. Ces derniers avaient déjà fait des vagues en quittant l’émission Miaramanonja, diffusée sur la station appartenant à Marc Ravalomanana, président national du TIM, pour créer leur propre Miara-manonja, sur les ondes de la radio du député Raza Pierre.

Dans le but, probablement, de passer le coup de grâce aux députés d’opposition, le président du groupe parlementaire IRD a souligné l’unité et la cohésion de la team Orange. Une mention qui s’avère nécessaire étant donné les malaises et tensions internes au sein du camp présidentiel, qui commencent à être portés sur la place publique. Seulement, des observateurs affirment que les députés TIM n’auraient pas fait une telle démarche, qui à première vue, est présomptueuse, voire non viable, au regard des conditions posées par la Loi fondamentale.

Certains lisent dans la déclaration des élus d’opposition une étape d’un probable accord en coulisse. Pour que la motion de censure aboutisse, l’adhésion d’une bonne partie des députés IRD est nécessaire.

Cet appel du groupe TIM aura été, en tout cas, un test pour l’unité des Oranges, ou le cas échéant, un révélateur des éventuelles dissensions au sein de la majorité. Rendez-vous à la prochaine session parlementaire.