Litige commune urbaine de Mahajanga – Le conseil municipal suspend la délégation spéciale

La tension entre les membres du Conseil Municipal et la délégation spéciale de la commune urbaine de Mahajanga (CUM) se durcit. Les Conseillers municipaux ont voté en faveur de la suspension de la délégation spéciale dirigée par la Présidente, durant la session extraordinaire de jeudi dernier.

Sur les 19 membres du Conseil Municipal, quinze voix étaient en faveur de la suspension de la délégation spéciale, trois voix contre et un vote blanc. Le Conseil municipal a ainsi remis la décision auprès du Tribunal administratif et attend la réponse.

De son côté, la Présidente de la délégation spéciale confirme qu’elle reste encore à sa place.

« Le ministère est la seule autorité compétente pour nommer ou remplacer la délégation. Nous continuons à travailler jusqu’à preuve du contraire. La discorde entre l’exécutif et les élus remonte au temps où le Conseil municipal a effectué un déplacement à Toliara, l’année dernière. La demande d’indemnité de 150 000 ariary pour ce voyage est la source de cette situation tendue. L’indemnité fixée par le texte est pourtant de 36 000 ariary. De plus, ils ont déjà bénéficié de la location de la voiture et de l’indemnité de séjour. « Nous ne pouvons pas accepter que l’argent de la municipalité soit dilapidé. Le budget est aussi utilisé comme moyen de faire pression. Nous avons déjà répondu à la demande d’explications depuis le mois de février. Le président du conseil municipal a lui-même signé cette réponse le 4 février », a expliqué la PDS, durant un point de presse hier matin.

Budget

Le Président du Conseil Municipal, pour sa part, maintient la décision de révocation de la délégation. La coopération ne sera plus possible entre les deux camps.

« Nous ne sommes pas satisfaits des explications de l’exécutif. Le calendrier budgétaire se déroule normalement au mois de juin et depuis le mois d’août, nous avons attendu les documents qui n’étaient arrivés qu’au mois de novembre. L’exécutif a méprisé les conseillers lors de la discussion du budget, du jamais vécu pour les élus. Nous avons déjà prévenu le syndicat sur le retard du salaire et nous sommes en train de résoudre le problème pour l‘intérêt des employés », a rapporté le Président.

Le salaire des cinq cents employés de la CUM est en retard de deux mois, voire trois mois bientôt, face à la situation.

« Le texte prévoit qu’on peut travailler le budget, face au retard de la délibération ou non adoption. Dans ce cas l’exécutif saisit le Préfet de Mahajanga et ce dernier saisira à son tour le Tribunal financier. Le représentant de l’état pourra élaborer un arrêté pour nous délivrer une autorisation », a rassuré la PDS.

Le même bras de fer entre les élus et l’exécutif, s’était déjà produit du temps de l’ancien maire, Mokhtar Andriantomanga.