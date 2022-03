Ivandry – Un bâtiment de trois étages s’écroule

Une imposante construction s’est effondrée sur elle-même à Ivandry hier en fin de matinée. Tout ce qu’il y avait à l’intérieur a été détruit mais aucune victime n’est toutefois à déplorer.

SCÈNE de chaos à Ivandry. Hier en fin de matinée, une maison en dur s’est effondrée sur elle-même. La construction comprenait trois étages. Depuis un certain temps, le bâtiment était occupé, meublé et aménagé. De source auprès des sapeurs-pompiers, aucune victime n’est à déplorer après l’effondrement. Il n’y avait personne dans les chambres lorsque le pire s’est produit. Néanmoins, les objets et le mobilier qui se trouvaient dans la maison ont été réduits en pièces. Appareils électroménagers, mobiliers ustensiles de cuisine, décoration et autres objets de valeur, tout a été quasiment anéanti sous les gravats. Les occupants du bâtiment n’ont quasiment rien pu récupérer. L’incident s’est produit aux alentours de 11 heures. Alerté, le centre de traitement des opérations de la caserne des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna a dépêché sur les lieux l’effectif disponible, renforcé par des éléments des postes avancés.

Des véhicules de déblai ainsi que des fourgons de secours et d’assistance aux victimes, embarquant les matériels nécessaires, sont très vite venus à la rescousse. L’intervention a interrompu une réunion des supérieurs hiérarchiques et des sections d’intervention en train de se dérouler dans la caserne de Tsaralalàna.

Faille structurelle

À leur arrivée sur les lieux, les secouristes ont d’emblée sécurisé les lieux, de manière à écarter tout risque susceptible de faire des blessés. Ils se sont ensuite attaqués aux gravats afin de s’assurer que personne ne s’est retrouvée coincée dans les décombres.

D’après les explications recueillies, toute la maison s’est affaissée verticalement d’un seul coup, comme dans les cas des bâtiments démolis à coups d’explosifs puissants, enfouis dans nombreux points d’ancrage de la structure. En quelques secondes, il ne restait plus quasiment rien. La construction haute de quelques dizaines de mètres a cédé sa place à un tas de gravats poussiéreux.

La construction qui s’est écroulée semblait récente comparée aux vieilles maisons des environs, ce qui laisse croire que la cause de l’effondrement pourrait être liée à une faille au niveau de son intégrité structurelle.

Une possible erreur ou une négligence pendant la conception et ou la réalisation délie les langues. De visu, la faille s’est située au niveau des structures porteuses, ne pouvant apparemment pas supporter le lourd ensemble du bâtiment, les emmenant ainsi à céder sous le poids mal réparti. Les riverains se réjouissent néanmoins que leurs habitations n’aient pas été touchées par l’écroulement.