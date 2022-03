Grands investissements – Un projet « Dubaï » dans l’Atsimo Andrefana

Près de 450 ha seront aménagés pour accueillir une nouvelle zone touristique au sud de Toliara. Des promoteurs assurent la venue de grands investisseurs, selon le ministre du Tourisme.

CELA s’annonce grandiose. Le littoral de la région Atsimo Andrefana, étant l’un des plus beaux sites touristiques du pays, est choisi pour accueillir un grand projet semblable à Dubaï. Une nouvelle ville touristique de 450 ha est envisagée prendre forme au sud de Toliara, à cheval entre la commune rurale d’Anakao et celle de Beheloke. Le ministre du Tourisme en personne est venu présenter le projet hier à la grande salle de la Région Atsimo Andrefana.

« Des hôtels de toutes catégories, de deux à cinq étoiles, des villas, un terrain de golf, des restaurants, des nights clubs, des centres commerciaux, des centres de loisirs, seront installés entre Anakao et Beheloke. C’est une nouvelle ville qui fera la promotion du tourisme balnéaire. Et en tant que ville, les infrastructures sociales de base y seront présentes, telles que les hôpitaux, des cliniques, des écoles, des banques et des bureaux de change » explique Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme. Dubaï, un endroit déserté, devenue une des plus belles villes du monde, a été prise e n exemple. La grande ville touristique d’Anakao entraînera la création d’un nouvel aéroports et l’aménagement de ports ou même la création d’une marina, outre la réhabilitation des infrastructures routières.

Privé

Elle sera autonome en énergie et en eau potable. Les retombées sociales et économiques telles que la création d’emplois issus de la construction, du transport, de la restauration, de l’hôtellerie ont été énumérées.

« Les investissements seront entièrement privés. L’Etat ne serait que facilitateur de toutes les démarches des investisseurs attendus à ce projet. De grands groupes hôteliers sont attendus, rien à voir avec les « vazaha sac à dos » qui disent vouloir investir dans le tourisme » enchaîne le ministre du Tourisme. Ce projet de nouvelle ville touristique est né de la promotion de l’appel à investisseurs dénommée « Wave Madagascar » organisée en 2019.

L’Etat ne contribuera pas financièrement mais est chargé de trouver le terrain et de régler le côté administratif. Les promoteurs assureront la viabilité et la viabilisation du projet, dont l’objectif est de valoriser les sites et de pérenniser les activités touristiques. Le ministre promet du lourd et du luxe. Cependant, le calendrier d’exécution du projet n’est pas déterminé car la réponse est restée « vague » aux questions des maires et députés présents à la rencontre d’hier.

Le ministre du Tourisme a juste souligné que « l’important est de commencer maintenant ». Des équipes sont descendues sur terrain pour voir de près la faisabilité des 450 ha. La sensibilisation des communautés concernées par le projet ne commencera qu’après que les notables et autorités locales « acceptent » la démarche à visée économique. Il se peut donc que la superficie de 450 ha soit revue à la hausse ou à la baisse vu qu’un grand hôtel demande au moins 7 ha pour subsister. Les questions foncières auraient été étudiées au préalable selon les explications. Madagascar a des atouts sans égal et l’assistance a été inspirée au vu des images sur la qualité de service de certains hôtels très luxes comme Havana Resort ou « Miavana by Tide and Time » qui a accueilli l’acteur légendaire Tom Cruise en décembre 2020.