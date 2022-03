Détournement de mineures – Un Suédois échappe à la prison

Entendu devant le parquet près le tribunal de première instance de Morondava pour dé tournement de mineures, un ressortissant suédois est placé sous résidence surveillée. Dans la nuit de samedi à dimanche, cet étranger de soixante-cinq ans a reçu la visite des forces de gendarmerie dans une chambre d’hôtel où il se trouvait avec trois jeunes filles mineures âgées respectivement de seize, dix-sept et dix-neuf ans.

Le Suédois a été arrêté et placé en garde-à-vue après que les gendarmes du groupement de Menabe sont venus avec un huissier pour constater les faits et les consigner dans leur rapport. L’affaire a été par la suite transmise aux enquêteurs du groupe d’appui de la police judiciaire auprès du groupement de la gendarmerie de la région Menabe, avec des photos et des vidéos comme pièces à conviction.

Le passage au parquet du Suédois incriminé devait s’effectuer depuis mercredi après clôture des enquêtes préliminaires. Néanmoins, c’est seulement avant-hier que le dossier a été finalement transmis au parquet avec le suspect. Le parquet a rendu sa décision tard dans la nuit aux alentours de 21 heures.