Cinépax Madagascar – « The Batman » transcende le genre super-héroïque actuel

Une véritable claque cinématographique, le nouveau film en tête d’affiche au Cinepax Madagascar conquiert les cinéphiles depuis hier.

« The Batman », réalisé par Matt Reeves, fédère autant les fans de polar que les inconditionnels du genre super-héroïque au cinéma. Tous attendaient, tous espéraient être agréablement surpris par le film à sa découverte dans les salles obscures, et le moins que l’on puisse dire, c’est que tous sont unanimes pour dire que le film est déjà un chef d’œuvre du genre. Actuelle ment en tête d’affiche au Cinépax

Madagascar dans l’enceinte du Tana Water Front Ambodivona, « The Batman» est le blockbuster hollywoodien à ne pas rater ce mois-ci.

Porté par l’acteur Robert Pattinson dans le rôle du jeune milliardaire Bruce Wayne, mais aussi de son mythique alter-égo, le justicier masqué Batman, le film conte cette fois le récit d’un personnage torturé par la violence de cette ville lugubre, crasseuse et corrompue qu’il protège, Gotham City. Idem pour Zoë Kravitz, l’atout charme du film qui joue une Catwoman sensuelle, déterminée et viscérale également. Mention spéciale pour les antagonistes du film, dont Paul Dano qui interprète Riddler, à la fois psychotique et machiavélique, dont l’interprétation peut rappeler celle du défunt Heath Ledger, qui interpréta le Joker dans « The Dark Knight» de Christopher Nolan en 2008. Pareil pour Colin Farrell, méconnaissable dans son rôle du Penguin, qui, malgré la violence qu’il dégage, sait aussi amuser la galerie.

Un thriller

Un personnage culte de la culture populaire, créé par le bédéiste et auteur Bob Kane il y a plus de 80 ans maintenant, l’histoire de Batman est déjà connue de tous. Cependant, Matt Reeves, connu pour son talent à la réalisation, livre ici une interprétation loin d’être épurée du personnage, le tout à travers une mise en scène et une photographie très soignées. « The Batman » n’est pas un film de super-héros, il porte bel et bien l’étiquette d’un thriller, qui, tel un film policier dramatique, embarque le cinéphile pour une enquête haletante pour déjouer des séries de meurtres, ainsi qu’une série d’attentats dans la ville de Gotham.