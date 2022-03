Chapelle militaire Ampahibe – Mialy Rajoelina prise comme modèle

La première dame, Mialy Rajoeliana, a honoré de sa présence la messe œcuménique, organisée par les associations des femmes de policiers et des femmes policières (FIVAPOPA), des femmes gendarmes et des épouses de gendarmes (FIVAZA) et des femmes militaires et des épouses de militaires (FIVAMI), dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des femmes.

« Le 8 mars ne doit pas être une simple célébration, mais un effort pour l’autonomie de la femme, afin d’assurer l’égalité entre homme et femme », déclare Holy Randrianarison, femme du ministre de la Sécurité publique, présidente d’honneur de l’association (FIVAPOPA), qui a représenté les trois associations, lors de cette messe, à la Chapelle Militaire Ampahibe. Elle a noté dans son discours, que Mialy Rajoelina est une source d’inspiration, dans le développement du pays. « Elle nous a montré le modèle d’une personne responsable et qui apporte son aide à la nation. Nous sommes prêtes à contribuer au développement durable », rajoute Holy Randrianarison.

La première dame a assisté au culte œcuménique, qui marque l’ouverture de la célébration de cet événement. La femme du Premier ministre, Léa Ntsay, et les femmes ministres ont été, également, vues sur place.