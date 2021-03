Transparency – Lancement du recensement des partis politiques

Une plateforme en ligne pour le recensement des partis politiques à Madagascar est lancée par Transparency International-Initiative Madagascar (TI-MG) dans le cadre du projet « Citizen’s engagement for political integrity and accountability » (CEPIA). Le projet vise à renforcer l’intégrité politique à travers l’engagement citoyen. Il est financé par Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA) et ouvert à tous les partis existants.

La lutte contre la corruption s’étend au sein des partis politiques. La transparence des fonds utilisés dans ce domaine, notamment quant il concerne les activités délicates comme la campagne électorale, intéresse les citoyens d’une part, et les organismes spécialisés d’autre part. C’est le cas, par exemple, de la mission confiée à la Commission de contrôle de financement de la vie politique (CCFVP).

D’après la chargée du projet CEPIA au sein du TI-MG, Mialisoa Randriamampianina, « ce recensement est lancé pour obtenir une liste mise à jour des partis politiques à Madagascar dont l’objectif vise à renforcer la transparence, notamment sur le plafonnement des fonds utilisés». Beaucoup de partis politiques se sont déjà manifestés à cet appel au recensement, a-t-on appris de la chargée du projet.