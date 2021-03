Météo – La perturbation cyclonique touche terre

Après des jours en mer, le système qui s’est développé dans le canal de Mozambique augmente en force. L’alerte verte est lancée dans trois districts de la région Melaky.

Les amas nuageux dans le canal de Mozambique se muent en zone perturbée. À 12 heures locales, son centre global est positionné à environ 400 km à l’Ouest-Nord-Ouest de Besalampy. Le vent associé reste faible et fluctue à 40 km à l’heure avec rafales sous orages. L’environnement dans le canal est globalement favorable à son intensification mais quelques paramètres limitent ce processus. La trajectoire future du système suit le scénario prévu, avec l’atterrissage aux environs de Maintirano et il va poursuivre sa trajectoire dans l’Ouest puis s’étendra vers l’intérieur. Le temps dans les autres régions comme Analamanga sera influencé par ce système.

Dans la capitale, il est possible qu’il continue à pleuvoir ce jour. Une sortie du côté de la région Vatovavy Fitovinany sera prévue en fin d’aprèsmidi. Le système va s’approcher de la côte Ouest au cours de la nuit prochaine et touchera terre à Melaky dans la journée de vendredi probablement au stade de dépression tropicale. « Jusqu’à présent, la vitesse du système avoisine les 40km/h avec des rafales. Néanmoins, au stade de dépression tropicale le système est encore faible », annonce le prévisionniste de la météo, joint au téléphone, hier.

Préparation

Ainsi, des coups de vent sont attendus sur les côtes de Boeny. Avant de toucher terre, une ré-intensification n’est pas exclue. Ce qui pourrait favoriser la transformation du système en tempête tropicale. L’alerte verte est appliquée pour trois districts, il s’agit du district de Besalampy, Maintirano et Antsalova.

Hier, à 15h, la perturbation tropicale se trouvait à 300 km à l’ouest de Besalampy. Son impact est prévu au Sud de Maintirano ce jour. La vigilance forte pluie est maintenue au niveau des deux districts. La sortie en mer est déconseillée entre Analalava et Morondava. Des fortes pluies étaient annoncées pour les régions Melaky et Boeny, hier. Les conditions météorologiques se dégradent auprès des districts où la future dépression tropicale devait passer. Dans le district de Besalampy, le temps était nuageux. Des averses ont duré des heures. Mais le niveau de l’eau n’a pas encore monté. Les autorités locales se préparent pour la future dépression tropicale. « Situées près de la mer, des communes sont particulièrement vulnérables à l’effet de la perturbation tropicale. Il s’agit de la commune de Marovoay et celle de Besalampy », explique Oninirina Ralalaharison, chef district Besalampy. Des sites d’hébergement sont prévus pour accueillir les sinistrés.