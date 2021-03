Meeting – L’opposition migre au Magro Tanjombato

Interdit d’accès à Soamandrakizay, le TIM avance le Magro Tanjombato comme endroit pour son meeting de demain. La décision de l’OMC sur cette nouvelle option sera connue, ce jour.

Le parti « Tiako i Madagasi­kara» (TIM), joue son va tout. Déterminé à tenir un meeting pour le rapport parlementaire public des députés TIM, élus à Anta­nanarivo, l’opposition abat sa dernière carte. Elle avance à son tour une alternative et propose aux autorités de délocaliser sa mani­festation au Magro Tanjombato.

Selon le général Angelo Ravelonarivo, préfet de police d’Antananarivo, « la demande d’autorisation pour l’usage de la place du Magro Tanjombato a été déposée à 8 heures 30 [hier] ». Il ajoute que le délai de 48 heures requis pour effectuer une demande d’autorisation pour un événement public, est respecté. Le dossier déposé par les élus du TIM serait, également, complet. Y figure, notamment, une autorisation d’occuper les lieux délivrés par son propriétaire.

Étant donné que le Magro Tanjombato se trouve dans le district d’Antananarivo Atsimondrano, c’est au représentant de l’État officiant dans cette localité que devrait revenir le rôle de répondre aux intentions de l’opposition. Seulement, étant donné la portée de l’événement, le chef du district d’Antana­narivo Atsimondrano aurait requis que le dossier soit pris en main par l’Organe mixte de conception de la région Analamanga (OMC-REG).

Bien qu’il se soit réuni au bureau du préfet d’Anta­nanarivo, à Tsimbazaza hier, l’OMC-REG d’Analamanga n’a pas encore statué sur « la demande d’autorisation », d’uti­l­i­ser la place du Magro Tan­jombato, par les députés TIM. Il fallait encore effectuer la procédure de délé­gation de compétence par les autorités du district d’Antananarivo Atsimon­drano, explique le général Ravelonarivo. Le préfet de police d’Antananarivo ajoute, toutefois, que l’OMC-REG rendra sa décision aujourd’hui.

Plan B

Une nouvelle réunion est, en effet, prévue dans l’aprèsmidi afin de répondre à la demande des députés d’opposition. Après s’être vus refuser l’accès à la place d’Am­- bohijatovo, celle du 13 mai et de Soamandrakizay, les élus du TIM se tournent donc, vers l’un de ses cocons pour rencontrer leurs partisans.

Jusqu’à hier, pourtant, les orateurs du mouvement « Miaramanonja », ont martelé l’appel aux partisans de l’opposition à venir à la place de Soamandrakizay. En parallèle, pourtant, les députés TIM préparaient donc, déjà un plan B, qu’est la place du Magro Tanjombato. Une information probablement, communiquée aux leaders du parti d’opposition au niveau des Fokontany d’Anta­na­narivo et ses environs qui ont été conviés à une réunion, hier, à Bel’air.

Dans une déclaration à la presse, la semaine dernière, le préfet d’Antananarivo a concédé que faire un rapport d’activité public est une prérogative parlementaire. Mercredi, tout en affirmant qu’une nouvelle réquisition de la place de Soamandra­- kizay n’était plus possible, le préfet d’Antananarivo a indiqué « c’est à l’opposition de trouver un endroit et non pas à l’OMC ». Des propos repris par le colonel Anicet Randrianarivelo, chef de file de l’État-major mixte opérationnel de la région Anala­- manga (EMMO-REG), hier.

Les députés TIM les ont, visiblement, pris aux mots. En l’état actuel des choses, trouver un argument pour interdire le rapport d’activité parlementaire des élus d’opposition semble difficile. Le général Ravelonarivo soutient, « nous ne faisons pas de lecture politique des faits. Nous nous en tenons juste aux principes de maintien de l’ordre public ». Dans de précédentes déclarations, il a affirmé que « les propos haineux, appels à la révolte, voir au coup d’État de l’opposition », ont motivé les décisions d’interdire les manifestations de l’opposition.

Le préfet a même rappelé une déclaration du pasteur Edouard Tsarameha, un des des vice-présidents de la plateforme d’opposition RMDM pour bétonner sa position. Ce dernier a affirmé « qu’il n’est plus question de faire un rapport parlementaire, mais de lutte populaire ». Les hauts parleurs du « Miaramanonja », défendent, cependant, qu’il ne faut pas faire l’amalgame entre le TIM et le RMDM, ainsi que le « Miaramanonja », et le RMDM. Seulement, le parti TIM constitue le noyau dur du RMDM et du « Miaramanonja ».