Football – Barea : Bapasy et Morel dans la charnière centrale

Nicolas Dupuis a dévoilé la liste des 29 joueurs convoqués pour les deux prochains matches des Barea. Bapasy et Morel font office de potentiels titulaires en défense centrale.

Cinq défenseurs centraux figu­rent dans la liste des éléments sélectionnés par Nicolas Dupuis, en vue du déplacement en Éthiopie et de la réception du Niger.

En raison des blessures de Fontaine et de Morel, la composition de la charnière centrale a fait l’objet de toutes les spéculations ces derniers jours. Fontaine est définitivement out.

Bapasy prendra probablement sa place. Quant à Morel, Dupuis a choisi de le convoquer malgré sa récente déchirure au psoas. « Sa reprise est en cours », a soutenu le technicien français. Reste à savoir s’il pourra être titularisé dans la charnière centrale ou pas dans trois semaines.

Et si jamais Morel est trop juste, alors trois autres options se présentent pour former la défense axiale. Il s’agit des trois locaux issus de l’Orange Pro League, Ando, Théodin et Rajo.

Touché au genou face à la Côte d’Ivoire en novembre, Bôlida sera aussi du voyage. « Il va mieux. Il a joué des matches d’entraînement dernièrement. Il sera prêt », a affirmé Dupuis. Avec l’ailier du Paris FC, la grande majorité des cadres habituels sera donc de la partie, à commencer par Abel Anicet.

Combativité

Le capitaine était absent face aux Éléphants, en raison d’une contamination au coronavirus. Contre les Antilopes et le Mena, il tiendra bel et bien sa place. « Il se protège farouchement du chat noir qui le poursuit », a ironisé le sélectionneur à son propos. La présence du joueur du Ludogorets rassurera les supporters.

Sa combativité et sa rage de vaincre déteignent toujours sur ses coéquipiers. Ce qui constitue un atout considérable. Toujours dans l’entrejeu, Hery Bastien manque à l’appel par contre. « Il y a beaucoup de concurrence au milieu », a expliqué Dupuis à ce sujet.

Vingt-neuf joueurs figurent dans la liste dévoilée hier à Isoraka. À cela s’ajoutent trois au­tres éléments, d’après l’annonce de Dupuis : « Fontaine et Gros sont blessés. Mais on a décidé de les faire venir pour contribuer à la bonne cohésion du groupe. J’ai aussi appelé Faneva dans cette optique, parce que les Barea, c’est une famille soudée ».

La liste des vingt-neuf joueurs

Gardiens (4) : Melvin Adrien (Martigues), Mathyas Randriamamy (PSG), Nina Razakanirina (AS Adema), Ibrahim Dabo (JSSP)

Défenseurs (8) : Jérémy Morel (FC Lorient), Théodin Ramanjary (Fosa Juniors), Jérôme Mombris (Grenoble), Sylvio Ouassiero (CS Fola), Pascal Razakanantenaina (JSSP), Romain Métanire (Minnesota), Rajo Razafindrabe (Cosfa), Ando Rakotondrazaka (Elgeco Plus),

Milieu (9) : Rayan Raveloson (Troyes), Abel Anicet Andrianantenaina (Ludogorets), Ibrahim Amada (Al Markhiya), Marco Ilaimaharitra (Charleroi), Dôddy Rakotoarisoa (Jet Kintana), Zotsara Randriambololona (Fleury), Dimitry Caloin (Fleury), Dax Andrianarimanana (JSSP), Loic Lapoussin (Saint-Gilloise)

Attaquants (8) : Lalaina Nomenjanahary (Paris FC), Voavy Paulin (El Makassa), Carolus Andriamahitsinoro (Al Qadisiyah), Hakim Abdallah (Swift Hesperange), Njiva Rakotoharimalala, Alexandre Ramalingom (Sedan), Tsito Razafindrasata (Jet Kintana), Lalaina Manampisoa (CS-DFC)