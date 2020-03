Une famille indienne attaqué

Propriétaire d’une épicerie et connue pour échange de devise, à Bazaribe Nosy Be, une famille indienne a été attaquée par six brigands, mardi à 19h15. Elle s’est fait dérober 12 millions d’ariary. Non cagoulé, le gang a tiré deux coups de feu lors de sa fuite à pied. Le domicile de la victime n’est équipé d’aucune caméra de surveillance.