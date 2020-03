Soupçon de coronavirus – Un Japonais recherché à Morondava

Un ressortissant japonais a été recherché dans la ville de Morondava, hier. Son état de santé pendant le trajet, entre Antananarivo et Morondava, dans la journée du mardi, a suscité les soupçons des autres voyageurs du véhicule de transport en commun à bord duquel il a voyagé. Ils ont pensé qu’il souffrait de coronavirus et ont aussitôt alerté les responsables de la santé, lorsqu’ils sont arrivés à leur ville de destination. « Le véhicule s’est arrêté à plusieurs reprises, car ce passager avait la diarrhée et vomissait tout le temps, selon le rapport de notre chauffeur», indique Denise Ravelonan-toandro, responsable de la coopérative.

La recherche a commencé, hier. C’était difficile de retrouver sa trace, étant donné qu’il n’avait pas indiqué dans le « manifold », un contact téléphonique pour qu’on puisse le joindre. Des agents de l’Agence de transport terrestre (ATT) et des responsables de santé à Morondava ont procédé à sa recherche. Ils ont fait le tour des hôtels, sans résultat. « Heureusement que l’ami de ce Japonais est venu faire une réservation dans notre guichet. C’est grâce à cela que nous l’avons retrouvé», ajoute Denise Ravelonantoandro.

Le « malade » est alors emmené à l’hôpital de Morondava. Des médecins l’ont examiné. Plus de peur que de mal. « Le résultat des analyses de ses examens a révélé qu’il souffre d’une intoxication alimentaire et non de coronavirus, selon le rapport des autorités locales », indique le général Jeannot Reribake, directeur général de l’ATT. Ce touriste a pu sortir de l’hôpital, hier même. Aucune victime de coronavirus n’est notifiée à Madagascar, jusqu’à hier, selon le ministère de la Santé publique.