Santé sexuelle – Ouverture d’un centre dédié aux jeunes filles

L’éducation sur la santé sexuelle des jeunes filles reste encore un tabou dans nombreuses régions de Madagascar. Faute de connaissance, les jeunes filles se lancent dans une relation sexuelle précoce et donnent naissance à un enfant très tôt. En conséquence, la plupart d’entre elles meurent en accouchant leur premier bébé. Selon le chiffre évoqué par l’Institut de formation des paramédicaux, 30% des jeunes filles meurent à cause de l’hémorragie, 23% à cause des infections suite au manque d’hygiène menstruelle et 10% décèdent à cause de complication suite à une tentative d’avortement. Afin d’appuyer ces jeunes filles, le projet Safem a créé un Centre de santé, d’éducation et de bien-être pour les jeunes filles. Il s’agit d’un lieu de soutien et d’écoute pour les jeunes filles de 12 à 18 ans géré par des sages-femmes.

« Nous avons choisi la tranche d’âge de 12 à 18 ans car nous pensons que la menstruation débute à l’âge de 12 ans. L’idée est de pouvoir lutter contre la grossesse précoce. Nous intégrons petit à petit tout ce qui concerne la menstruation, la puberté, et les infections sexuellement transmissibles de manière à ne pas blesser ces jeunes. Cela leur donnera l’autonomie et la responsabilité. Et elles sauront quoi faire lorsque le moment arrive. Il n’y aura pas de préjugés mais les filles peuvent poser librement toutes les questions qu’elles veulent. », explique Sarindra Marengy, chef de projet.