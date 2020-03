Un accident d’une rare violence s’est produit à Nosy Be, dans le quartier de Tsimaramara, hier à 11h 30. Il implique un camion de marque Jac, transportant de tonnes de moellon avec sept personnes à bord, dont son conducteur. Un jeune homme y a trouvé la mort.

Pour une raison encore indéterminée, le poids lourd aurait roulé à tombeau ouvert dans un tournant sur la route menant à l’aéroport de Fascene. Au terme de sa folle course, il s’est renversé, heurtant un tout-terrain stationné au bord de la route et vidé de ses occupants. Il a glissé et laissé une longue trace sur l’asphalte avant de s’immobiliser à quelques mètres.

Les blocs de pierre ont été déversés. Ils ont coincé un passager assis derrière. Ce malheureux n’a pas survécu. Ses six collègues ont tous été blessés. « Le chauffeur, lui aussi, a légèrement été touché. Il a, tout de même, été envoyé à l’hôpital pour être soigné. Il sera récupéré pour pouvoir continuer l’enquête », raconte la police.

Quant au 4×4, il a complètement été endommagé. Il s’est également retrouvé sous les moellons.