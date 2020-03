Mahajanga – Une maison d’hôte de la FJKM

L’inauguration de la maison « Trano Fivahinianana », à Tsaramandroso ambony Mahajanga, un nouveau bâtiment appartenant à la FJKM, s’est déroulée mardi, en présence des autorités locales et des membres du bureau central de cette Église protestante conduit par son président, le pasteur révérend Ammi Irako Andria-mahazosoa, et son secrétaire général, le pasteur Jonah Radimisaon.

« Cette infrastructure est le fruit d’une cohésion et de l’enthousiasme des membres de la FJKM dans tout l’île. L’esprit du Kofehy volamena (fil d’or) resserre les liens entre les fidèles, des liens de vie. J’incite tout le monde à continuer de participer, à hauteur de 200 ariary par an », a déclaré le président de la FJKM.

Le bâtiment comprend huit chambres dotées chacune d’une salle d’eau et de toilettes, à l’étage. Il sera loué aux invités et visiteurs à chaque rassemblement ou réunion et congrès. Les loyers complèteront les recettes de la FJKM, une partie étant versée dans les caisses du Synode régional Boina vaovao Mahajanga. Les travaux de construction de la grande salle au rez-de-chaussée ainsi que le parking sont les prochaines étapes.