Littérature – « Le Printemps des poètes » s’expose en vers

Madagascar est connu pour sa richesse culturelle et artistique, mais surtout comme étant ce doux pays qui a vu naître des poètes émérites, dont la renommée et le talent ont transcendé sur plusieurs générations. De l’illustre Dox au mythique Jean Joseph Rabearivelo, les amateurs de littérature nationaux se sont pleinement imprégnés de leurs œuvres, à travers ce style particulier qui se retranscrit à travers elles.

Louant aussi bien les splendeurs de la Grande île que son folklore et les méandres de sa société, la poésie malgache a su aussi se faire une place sur la scène internationale, notamment francophone. Réciproquement, les amoureux de bonne littérature nationaux sont aussi très friands de charmantes poésies françaises. Entre les poètes et les slameurs actuels, ils sont d’ailleurs nombreux, voire toute une génération à exceller dans ce domaine.

Un événement qui leur est ainsi pleinement dédié, « Le Printemps des poètes », dans le cadre de son édition annuelle, s’expose actuellement à l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba jusqu’au 22 mars. Il nous y invite à redécouvrir l’importance du mot « Courage », tel que l’écrivain français Pierre Corneille l’énonce dans les vers « Espère en ton courage, espère en ma promesse… ».

Découvertes et émotions

Lancée, au départ, en France et au Québec, cette manifestation se déroule aujourd’hui dans plusieurs pays où la francophonie tient une place importante. En tant qu’acteur majeur dans la promotion du français et de la culture francophone, l’AFT Andavamamba apporte sa pierre à l’édifice et incite le public de la Ville des Mille à s’intéresser de plus près à la poésie francophone via une exposition au cœur de la section adulte de sa médiathèque.

De tous âges et de tous horizons, on est ainsi chaleureusement convié à découvrir ou redécouvrir des poèmes d’auteurs francophones d’exception sur le thème du courage. De Stéphane de Groodt à Mathieu Messagier, en passant par Carl Norac, on se plaira ainsi à se laisser émouvoir par leurs interprétations poétiques de ce sentiment exceptionnel qui nous pousse à constamment aller de l’avant. Ils font ainsi partie des auteurs dont les œuvres sont visibles durant cette exposition tout au long de ce « Printemps des poètes ».