Finances publiques – Des procédures des finances publiques à simplifier

«La complexité des finances publiques conduit à une non-maitrise des procédures», souligne la secrétaire générale du ministère de l’économie et des finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison. Elle s’est exprimée en marge d’un atelier de concertation autour de la mise à jour des réformes des finances publiques. Elle a indiqué que le gouvernement entend profiter du processus actuel de réformes des finances publiques pour simplifier les procédures. Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison de souligner que la confiance des partenaires techniques en la capacité du pays de mobiliser et de gérer les ressources nationales va améliorer les perspectives en termes d’opportunités de financement. Les partenaires techniques ont d’ailleurs participé à l’atelier au même titre que la société civile. Le but de l’atelier est d’avoir une vision commune d’un système de gestion des finances publiques pour la concrétisation du plan émergence Madagascar. Le manuel de procédure de l’exécution budgétaire au niveau des collectivités territoriales décentralisées et le manuel simplifié du recouvrement des recettes fiscales ont suscité beaucoup de réactions chez les participants.