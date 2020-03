Fenoarivo-Atsinanana : Une agence d’assurances inaugurée

L’agence de Fenoarivo-Atsinanana de la compagnie d’assurances MAMA a été inaugurée le vendredi 21 février en présence du général Jeannot Reribaka, directeur général de l’Agence des transports terrestres (ATT), ainsi que des élus et des autorités locaux. La grande famille de MAMA a été conduite par le président du Conseil d’administration, Rolin, et le directeur général, Sabine Ranirimanga.« Je me réjouis du partenariat entre l’ATT et la compagnie MAMA dans les gares routières », a fait remarquer le général Jeannot Reribaka. Il a incité les dirigeants de la société d’assurances à raffermir la collaboration avec le ministère de tutelle.

Lors de cette cérémonie, Philippe Rakotomalala, un employé retraité de MAMA, a témoigné sur la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) de cette compagnie d’assurances. Auparavant, elle avait beaucoup de difficultés à payer les salaires de ses employés et à s’acquitter des primes d’assurance. Actuellement, MAMA accomplit à temps et avec régularité ses obligations sociales envers ses employés, tandis que les assurés sont satisfaits de sa prestation. Pour preuve, le Comité des entreprises d’assurances à Madagascar lui a décerné un certificat.