Basket-Ball : Le début de l’Africa League reporté

La phase finale du championnat d’Afrique des clubs est reportée à cause de l’épidémie du coronavirus. L’arrivée du renfort américain est aussi reportée.

Le coronavirus capricieux. La Fiba Afrique a dû reporter la phase finale de la Basketball Africa League (BAL) à cause du Covid 19. Telle est la décision de l’instance continentale d’après la note qu’elle a publiée hier, une décision ferme prise par le gouvernement sénégalais communiquée par le président de l’organisation, Amadou Gallo. La date sera fixée ultérieurement suivant l’évolution de l’épidémie du coronavirus.

La Gendarmerie nationale basketball club (Gnbc) a déjà passé par la première étape sur le sol malgache puis l’Elite 16 qualificative à Rwanda au mois de janvier afin d’obtenir le ticket pour jouer la phase finale de la BAL. Selon le calendrier initial, la Gnbc devait jouer la saison régulière dans la conférence de Sahara à Dakar Sénégal du 13 au 15 mars.

Les gendarmes étaient prévus débuter contre le Salé du Maroc le 14 mars avant de rencontrer l’AS Police de Mali le lendemain. Le club a procédé à la préparation à la saison régulière, sans interruption, juste après l’Elite 16. «Nous poursuivons la consolidation de la défense, de notre jeu rapide et le tir», confie le coach Rova Raharidera.

Renfort

Quinze joueurs suivent en ce moment le regroupement et la liste définitive sera dévoilée à quelques jours du départ. Les gendarmes poursuivent ainsi leur préparation quotidiennement au Palais des Sports à Mahamasina. «Les joueurs sont tous en forme et sont fin prêts pour disputer la phase décisive de la BAL. On a comme objectif d’intégrer d’abord les quatre premières places pour se qualifier aux quarts de finale », souligne le coach Lova Raharidera. Concernant le renfort américain, Rashaad Singleton, « il devait débarquer dans la nuit du mardi mais ayant la fièvre, il a dû reporter le voyage », affirme le secrétaire général de la GNBC, le colonel Ravoavy.

Ce joueur américain de 2,13m répond aux besoins du club qui manque justement de poste 5. « Il répond aux critères requis et est aussi moins cher par rapports aux autres » confie le coach Lova Raha­ridera. Son salaire est de 4 000 USD par mois d’après le contrat entre les deux camps.