Ambohimamory – L’école primaire publique rénovée

La plupart des rénovations ou constructions d’établissement scolaire public nécessitent un partenariat public-privé. C’est ce qui s’est réalisé, hier, à l’école primaire publique d’Ambohimamory. L’église FMFOI dirigé par le pasteur Benjamina a financé la rénovation de cette EPP. Les mûrs intérieurs et extérieurs des salles de classe ont été colorés.

« Cela motivera les enseignants ainsi que les élèves. Ces derniers pourront également faire des efforts de porter des habits propres et des chaussures au lieu de scoubidou. Il faut leur apprendre et déjà leur dire qu’ils sont l’avenir. Après trente ans, ces enfants auront 40 ans et dirigeront ce pays », affirme Pasteur Benjamina. L’EPP d’Ambohimamory célèbre son cent- dixième anniversaire cette année. Il accueille actuellement six cent quinze élèves. À part l’ancienneté des bâtiments, Uris Simone Andriamasivelo, directrice de l’école a mentionné dans son discours que la présence d’une cantine scolaire résoudra les problèmes des parents des élèves.

Les tables-bancs sont également insuffisantes. Le secrétaire générale du ministère de l’Éducation nationale, Herimanana Razafimahefa, a confirmé que la construction et la rénovation des écoles publiques entrent dans les priorités du ministère actuellement. Environ un millier d’écoles seront construites cette année selon lui.