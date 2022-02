Transport national RN 4 : Aucun départ de taxi brousse de la coopérative nationale vers Tana

La Gare routière nationale Aranta a enregistré son dernier départ vers Tana, hier après-midi. Les derniers taxi-brousse ont quitté Mahajanga à midi vers Antsirabe, Vangaindrano et Fianarantsoa. La ligne régionale reliant Mahajanga à Maevatanana et Mandritsara a également été annulée et suspendue depuis hier. Mais la zone régionale Marovoay reste ouverte à la circulation et transport. Les véhicules utilitaires et poids lourds pour les services essentiels dont les gaz et carburants sont également autorisés à circuler sur la Rn4.