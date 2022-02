Transport national : des taxi-brousses bloqués à Mahatsinjo

05 Février 2022 | 21h10

La décision du Ministère des Transports d’interrompre toute circulation et activités au niveau du transport national n’a pas été respectée. Trois taxi-brousses de coopérative nationale sont bloqués à Mahatsinjo RN 4 depuis cet après midi. Deux de ces transporteurs viennent de la région Sava et Sofia pour rejoindre la capitale tandis qu’un Taxi brousse devait regagner Mahajanga. Tous les passagers sont également retenus sur place. D’après le coordonnateur régional de l’ATT de Mahajanga, les risques d’éboulement et de coupure de route, le manque de visibilité à cause de la pluie, la chaussée glissante ainsi que la fatigue sont les motifs de cette suspension de tout trafic routier sur les routes nationales.

Maevatanana : le niveau de l’eau monte à Maevatanana, la route est inondée en plein milieu de la ville, depuis cet après midi surtout devant la station de service Total à la sortie de la ville.

Photos : Région Betsiboka