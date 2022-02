Toamasina- Des habitations précaires ravagées

Toamasina Fokontany dépôt Analakininina quartier Abattoir : quelques maisons en satrana et bois ont été ravagées par la mer hier. Non seulement les constructions sont précaires mais elles se sont bâties tout près de la mer. La commune urbaine de Toamasina a ainsi recommandé aux habitants de ne plus construire de telles habitations pour éviter pareils dégâts. Les occupants sont déjà placés au Foyer Canada.