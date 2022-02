Mahajanga : pêche illicite malgré les interdictions de l’APMF

Transports maritimes : malgré les interdictions de l’APMF- Agence portuaire maritime et fluviale- de Mahajanga sur l’arrêt du trafic et les activités maritimes sur le chenal, en raison du prochain passage du cyclone tropical Intense Batsirai, un bateau a tenté de pêcher illicitement hier après midi et était bloqué en pleine mer face au bord de mer. L’embarcation a été remontée à la surface sous les yeux du directeur de l’Apmf qui a déploré cette infraction. » La puissance du vent est ressentie à Mahajanga alors que le cyclone n’est pas encore entré, n’essayez pas de vous aventurer pour sortir en mer », a déclaré le directeur de l’Apmf.