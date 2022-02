CYCLONE TROPICAL INTENSE BATSIRAI – vents forts et accalmie se succèdent

Cyclone tropical intense Batsirai : des rafales de vent forts s’abattent à 13h sur Mahajanga, précédés d’une grosse averse de 30mn depuis midi. La vitesse du vent est telle que des arbres commencent à trembler et vacciller. De grosses masses nuageuses s’étaient formées vers 11h ce matin. Puis le temps a alors changé. Hier vers 18h, de grosses pluies s’étaient déjà abattues pendant deux heures accompagnées de rafales de vent violent. Les habitants croyaient que c’était déjà l’effet Batsirai. Puis, vers 21h le calme était revenu. L’orage a cessé et le vent a arrêté de souffler jusqu’au petit matin. Pour le moment, le soleil fait une timide apparition. La mer est très agitée, de couleur rouge et le niveau d’eau est monté au dessus de la normale.