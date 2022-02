Cyclone tropical intense Atsinanana – Plus d’un millier de sinistrés recueillis hier

Depuis hier après-midi, un millier de sinistrés et victimes du cyclone tropical intense Batsirai à Toamasina ont déjà regagné les sites d’hébergement préparés par le BNGRC et les CRGRC (Comité régional de gestion de risques et catastrophes) Atsinanana ainsi que les autorités locales.

À l’EPP Ambohijafy, ils sont plus sept-cent personnes issues de 170 foyers à être abritées ainsi que des sinistrés logés sur place, depuis le passage de la tempête tropicale Ana.

Plus de deux cent-personnes (246), soit soixante-dix-huit foyers, ont trouvé refuge à la Salle d’œuvre Sainte-Thérèse à Salazamay. Ils habitent dans cet arrondissement.

Par ailleurs, le centre d’accueil au Foyer social de la Cité Canada accueille douze foyers (27 personnes). C’étaient les premiers arrivés car leurs maisons situées, dans le quartier Abattoir, ont été emportées par la mer.