Commerce extérieur – Le mécanisme de décisions anticipées se met en place

La Direction Générale des Douanes et les acteurs du secteur privé tablent sur la mise en place du mécanisme de décisions anticipées pour fluidifier les opérations douanières et gagner en transparence.

La Direction Générale des Douanes assure la co-présidence du Comité National de Facilitation des Échanges (CNFE). C’est dans ce cadre que son Directeur Général préside le comité de pilotage du projet de mise en œuvre du mécanisme de décisions anticipées, une structure qui réunit l’ensemble des acteurs du commerce extérieur, dont des représentants du secteur privé.

Selon la Douane, qui a célébré le 26 janvier dernier la Journée Internationale de la Douane, ce mécanisme de décisions anticipées vise à fluidifier le traitement des déclarations en douane à travers une transparence et prévisibilité accrues pour le secteur privé et l’administration douanière elle-même. L’établissement d’un tel mécanisme est une disposition obligatoire de l’Accord de Facilitation des Échanges (AFE) de l’Organi­sation Mondiale du Com­merce (OMC) entré en vigueur en Février 2017.

À l’occasion de la réunion du comité de pilotage, les membres ont pu valider des éléments fondateurs du mécanisme de décisions anticipées, notamment les nouvelles dispositions du cadre juridique encadrant l’octroi, le traitement et la gestion des décisions anticipées, le nouveau cadre procédural décrivant les procédures à suivre pour les demandes et le traitement et la gestion des décisions anticipées.

La Douane et les acteurs du commerce extérieur se sont aussi penchés sur le nouveau cadre organisationnel au sein de la douane permettant la gestion et l’opérationnalisation du mécanisme de décisions anticipées, ainsi que les documents (spécifications fonctionnelles et techniques) visant à guider les efforts de digitalisation du mécanisme de décisions anticipées.

De plus, le plan de communication et la stratégie de formation de la douane et du secteur privé, qui devront être exécutés en cette année 2022, ont aussi été validés. En outre, les activités de communication, sensibilisation et formation permettront à la Douane ainsi qu’aux importateurs, exportateurs et commissionnaires en douane de mieux maitriser et d’approprier totalement le mécanisme.

Le secteur privé satisfait

Selon l’Organisation de Coopération et Développe­- ment Économique (OCDE), l’opérationnalisation d’un mécanisme de décisions anticipées est une des mesures les plus bénéfiques pour la facilitation des échanges.

Le Directeur Général des Douanes, Ernest Zafivanona Lainkana, a tenu pour sa part à féliciter les membres de son équipe ainsi que les représentants du secteur privé œuvrant dans le cadre de ce projet pour les avancées réalisées et a remercié la Global Alliance for Trade Facilitation (GATF) pour la qualité de son appui technique. Il a invité tous les participants à poursuivre les efforts en 2022 pour s’assurer du succès et la pérennité du mécanisme de décisions anticipées.

Selon un représentant du secteur privé au comité de pilotage et associé à la conception du projet: « le système de décisions anticipées va considérablement simplifier les procédures de dédouanement. Nous allons gagner en temps et en transparence tout au long de la chaine d’approvisionnement. C’est tout le monde qui gagne et principalement le consommateur malgache ».

À savoir que cette initiative de mise en œuvre en partenariat avec la GATF s’insère dans la feuille de route nationale de facilitation des échanges mais aussi dans le plan stratégique et le programme de modernisation 2020-2023 de la douane malagasy qui s’engage dans la transparence, la simplification des procédures douanières.

Quant au Comité National de la Facilitation des Échanges (CNFE), il est reconnu que son rôle est aujourd’hui plus que jamais essentiel pour favoriser la relance économique, compte tenu des impacts dus à la pandémie de la Covid-19. Rassemblant toutes les entités-clés à la fois acteurs et bénéficiaires de la facilitation des échanges, le CNFE s’est donné pour vision la réduction de 50% du délai de dédouanement et de 15% les coûts liés au dédouanement d’ici 2023.

Des objectifs à atteindre qui, a-t-on indiqué, vont stimuler significativement la compétitivité des entreprises et d’améliorer nettement le climat des affaires. Rappelons que l’Assemblée générale ordinaire du CNFE s’est tenue le mois dernier à Antanana­rivo. Une occasion pour présenter les réalisations de l’année écoulée à tous les membres et de convenir sur les perspectives 2022.