Santé – Les paramédicaux entrent en grève à partir de lundi

Les paramédicaux passent à une grève générale à partir du 8 février. C’est ce qui a été annoncé par le président national du syndicat des infirmiers et des sages femmes des Madagascar. «Cette grève générale implique l’arrêt de toutes activités que les paramédicaux exercent au niveau des hôpitaux et des centres de santé de base », explique Jerisoa Ralibera, président national du syndicat des infirmiers et sages-femmes de Madagascar.

Les paramédicaux campent sur leur position. « Nos revendications n’ont pas été entendues par les autorités compétentes. Des démarches ont été faites mais les efforts que nous avons déployés durant la période du confinement ont été vains », enchaîne-t-il. Conséquence: plus de sept milles paramédicaux vont participer au mouvement à partir de lundi 8 février. L’arrêt du travail pourrait perturber les activités de prise en charge au niveau des centres de santé de base et au niveau des hôpitaux publics. « Nous comptons près de dix-sept-mille paramédicaux dans toute l’île. Les membres du syndicat vont rejoindre le mouvement », ajoute le président.

À la différence des mouvements de solidarité et des ultimatums posés par les paramédicaux, le mouvement qui sera effectué à partir de lundi est généralisé. La grève ne cessera que lorsque les revendications seront satisfaites. Les paramédicaux vont cesser de travailler dans les centres de santé de base (CSB). Dans les CSB II, les médecins se chargeront de tous les soins fournis aux malades. Dans les CSB I qui sont gérés par des paramédicaux, près de sept cents,toutes les prises en charge seront suspendues. « Dans les CSB, des paquets d’activités sont assurés par des médecins. Les autres sont à la charge des paramédicaux.»