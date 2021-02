Rocade Tsarasaotra – Deux élèves pilotes tués dans un accident

Aux guidons de leurs engins, deux jeunes pilotes en formation allaient se rendre à Ivato lorsque la mort les a happés. Le premier s’est fracassé contre un 4×4 et le deuxième a fini sous une fourgonette.

DÉBUT de journée dans l’émoi sur la rocade, entre Tsarasaotra et Ivato. Deux jeunes élèves pilotes d’ aviation ont trouvé une mort tragique. Les deux malheureux, Faniriniaina Andriam­bololona, qui devait fêter ses dix-huit ans le 2 avril prochain, ainsi que son compagnon d’infortune Rado­nirina Ramiandrisoa, qui devait avoir vingt-sept ans le 8 mars, conduisaient chacun une moto flambant neuve lorsque la mort les a happés. Ils allaient se rendre sur leur lieu de formation à Ivato lorsque le pire est arrivé.

Le drame s’est produit dans la matinée aux alentours de 8 heures, de source auprès du commissariat central de la police nationale d’Avaradrono, chargé de l’affaire. Les versions des témoins oculaires diffèrent à quelques mots et intervalles spatio-temporels près. Toutefois, elles convergent vers une collision à grande vitesse, pendant un dépassement. L’un des défunts ouvrait la voie avec sa moto custom de marque Virago, visiblement plus puissante que le deux-roues de son compagnon, une Honda de la catégorie roadster, lorsque la mort les guetta.

Deux versions

Les deux motos étaient en train de doubler une Peugeot Partner lorsqu’un tout-terrain de marque Mazda BT50 surgit dangereusement en sens inverse. Selon une première version, la Virago s’est encastrée dans la partie avant gauche du 4×4 avant qu’elle ne se projette contre la Honda qui se trouvait dans son sillage. La deuxième moto ainsi que son conducteur sont du coup tombés à même l’asphalte pour finir broyés sous la roue avant-gauche de la Peugeot Partner qu’ils venaient de dépasser.

En revanche, d’après une deuxième version, la Virago qui ouvrait le dépassement aurait freiné en voyant le tout-terrain débouler dangereusement vers lui. N’ayant pas eu assez de temps et de marge de freinage, le Roadster aurait torpillé la Custom par l’arrière. Alors que la Virago s’est écrasée contre le pick-up, la Honda et son occupant se sont jetés sous la roue du Peugeot Partner. Les deux jeunes agonisaient lorsqu’ils ont été dégagés de la chaussée. Casques intégraux à la tête, ils ont été d’emblée évacués au service des urgences de l’hôpital d’Ampefiloha avant que leurs corps inertes ne soient transférés à la morgue.

Hier en début d’après-midi, le médecin légiste et la police préparaient l’autopsie. Sur les lieux de l’accident, la face avant enfoncée du 4×4 témoigne de la violence du choc et les taches de sang piégées au milieu des débris et des flaques d’huile moteur encore visibles sur le bitume transportent vers la scène de cauchemar qui venait de se produire.

Les épaves des motos, réduites en amas de ferrailles inextricables ont été embarquées à bord d’un pick-up du commissariat central de la police nationale à Avaradrano.