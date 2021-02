Prix nobel de la paix – Le père Pedro bien placé

Le père Pédro Opéka est de nouveau nominé pour le prix Nobel de la Paix. Pour cette sixième fois, c’est le Premier ministre slovène, Janez Janša qui a proposé sa candidature.

Le père des pauvres, Pédro Opéka, est de nouveau nominé au prix Nobel de la Paix. C’est le Premier ministre slovène qui a présenté sa candidature. Qu’importe, c’est dire l’importance de l’œuvre de ce prêtre argentin depuis qu’il s’est installé à Akamasoa dans les années 80. Il a transformé une montagne d’ordures en un village de l’espoir pour les pauvres des rues de Tana. Ils sont maintenant vingt-cinq mille à avoir retrouvé la dignité humaine à Andralanitra.

Cette prochaine fois sera-t-elle la bonne? En tout cas, il a le charisme pour gagner ce prix. Il remplit les critères: il contribue au rapprochement des peuples, il réunit et propage des progrès pour la paix. Et le plus important, c’est qu’il mérite ce prix.

Le père Pédro Opéka a beaucoup fait dans la lutte contre la pauvreté, source de la paix, depuis son arrivée et son installation, il y a 50 ans. Il a fait d’innombrables réalisations à Mada­gascar, avec l’association humanitaire Akamasoa qu’il a fondé en 1989. Il a fait, plus que n’importe quel chef d’État a fait pour les plus pauvres. Les résultats de ses actions sont là. Quatre-mille logements sont bâtis, dont une centaine construites par an. Ils servent de logement pour les ramasseurs d’ordures au site de décharge d’ordures à Andralanitra et à d’autres familles pauvres.

Collecte de fonds

Des centaines d’établissements scolaires sont construits, dont une université, toujours au bénéfice des pauvres. Vingt-cinq mille personnes sont sorties de la pauv re té, quinze mille enfants sont scolarisés. Sa bataille n’est pas limitée à ses protégés sur la colline d’Ambohimahitsy. À l’occasion de la célébration de ses 50 ans de service à Madagascar, en 2020, il a invi té des en treprises à Madagascar à faire des collectes de fonds pour aider les victimes de la sécheresse dans le Sud. Soixante millions d’ariary ont été récoltés et envoyés aux populationscibles.

Le père Pédro a déjà reçu plusieurs reconnaissances et distinctions honorifiques. Le plus récent date de 2019. Le président de la Républi­que Andry Rajoelina l’a élevé au rang de Grand-Croix de deuxième classe, lors de la célébration du trentième anniversaire de l’association Akamasoa, au mois de septembre 2019. L’actuel chef de l’État est le seul président à avoir démontré sa reconnaissance pour les efforts que ce religieux mène à Madagascar pour aider le pays à lutter contre la pauvreté. Il était à ses côtés, depuis la Transition. C’est à l’église du père Pédro que la famille Rajoelina célèbre Noël et les autres fêtes chrétiennes, aux côtés des protégés de ce religieux. Et il le soutient dans ses actions. Il a, en tout cas, facilité l’acquisition des terrains domaniaux pour élargir le projet du père Pedro Opéka.