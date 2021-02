Paludisme – Deux malades sur trois sont des enfants

Les enfants de moins de 13 ans sont particulièrement touchés par le paludisme dans seize régions, dont les zones à risques, entre autres, Ifotaka, Iakora, Ampa­nihy, Midongy, Antananarivo, Amboasary, Ambatondra­zaka. Pour l’année 2020, près de 64,63% des personnes touchées par le paludisme sont des enfants et jeunes de moins de 15 ans. Un sur trois décès liés au paludisme touche les enfants en âge scolaire. « Dans la plupart des cas, le retard de prise en charge constitue l’un des facteurs de décès chez les enfants », explique le Docteur Tiana Ramanantiaray, responsable de la communication au niveau du programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

Les enfants de moins de treize ans sont parmi les tranches d’âges cibles durant la saison haute du paludisme. Dans les quarante-et-un districts des seize régions où le paludisme fait rage, la sensibilisation est renforcée. Un concours est par ailleurs organisé dans les écoles des quarante-et-un districts. Chaque élève peut participer au concours. Il s’agit entre autres, d’illustrer les comportements à adopter à titre préventif contre le paludisme.

Milieu scolaire

L’école qui participera au concours devra inclure dans son emploi du temps, des heures pour nettoyer l’école et ses environs. L’école doit aussi avoir un tableau d’affichage pour les différents types de sensibilisation. Les élèves sont donc appelés à communiquer les gestes à adopter afin de limiter la propagation de maladie. « Les enfants sont les meilleurs communicateurs en matière de sensibilisation, surtout en matière de paludisme. Seules les piqûres de moustique sont à l’origine de la maladie. La protection contre les piqûres de moustiques, le débroussaillage et le remblayage des trous responsables des flaques d’eau doivent être fréquents pour chaque ménage », souligne le responsable de la communication du PNLP. Près de cinq millions d’enfants du niveau primaire et collège seront ciblés dans le cadre de ce concours.