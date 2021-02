Oncologie – Une femme de 39 ans gagne contre le cancer

On entend souvent des personnes mourir d’un cancer. Océane nous témoigne qu’on peut en guérir. Elle nous livre sa bataille.

Nous rencontrons Océane, au jardin d’Antaninarenina pendant sa pause déjeuner, hier. Elle nous rejoint radieuse, en pleine forme, dans une jolie robe d’été, après avoir pris son déjeuner, qui se résume à quelques fruits. On ne peut imaginer de cette femme de 39 ans, une personne qui a souffert d’un quelconque cancer. Elle ne s’est pas imaginée non plus, parler de sa rémission, aujourd’hui. Car il y a trois ans, elle pensait qu’elle allait mourir d’un cancer du sein. « Je croyais que c’était la fin de ma vie », témoigne-t-elle.

C’est un gynécologue qui lui annonce la mauvaise nouvelle, au mois de février 2018. « J’ai remarqué une tumeur sur mon sein gauche, un dimanche. Le lendemain, je suis allée voir un médecin, j’ai fait une échographie. Le résultat n’était pas précis. Je n’étais pas satisfaite, j’ai refait l’échographie dans un autre centre d’imagerie. Le résultat était le même. J’ai montré le résultat à un professeur. Il m’a référé à un gynécologue. C’est ce dernier qui m’a indiqué qu’il ne s’agit pas d’un kyste, mais d’un cancer du sein », relate-t-elle. La nouvelle l’a dévastée. «J’ai pleuré, mon mari aussi. Je me suis posée des questions. Pourquoi j’ai attrapé cette maladie, alors que dans ma famille, personne n’en souffrait», enchaîne cette femme. Elle a eu le soutien de son mari, tout au long de sa bataille.

Commençait alors le combat pour cette mère de trois enfants. Cette bataille, elle voulait la mener surtout pour ses enfants qui étaient alors très jeunes, lors de la découverte de sa maladie : l’aîné avait 7 ans et le dernier, 2 ans. Tout est allé très vite pour Océane. Diagnostiquée d’un cancer du sein stade 2, en février 2018, elle s’est fait opérer le mois suivant. On lui a enlevé la tumeur.

Traitement naturel

Quelque temps après, elle refait un scanner. Le résultat est encourageant. « Aucune trace de cellule cancéreuse n’a été détectée sur mon corps », se réjouit-elle. Mais pour assurer la disparition totale des cellules cancéreuses dans son organisme, un oncologue lui a prescrit des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. « J’ai fait, au total, huit séances de chimiothérapie, du mois d’avril au mois de septembre. S’ensuivent quarante-huit séances de radiothérapie que j’ai terminées, en décembre 2018 », indique-t-elle. Ces séances de chimiothérapie ont été éprouvantes pour elle: « J’ai perdu mes cheveux, que j’ai, par la suite, rasés. J’ai perdu du poids. Cela m’a beaucoup fatiguée, aussi », ajoute-t-elle. Elle a dépensé, au moins, quinze millions d’ariary à ces séances de chimiothérapie et de radiothérapie.

En parallèle à la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, elle a suivi un traitement naturel. « J’ai vu sur Youtube un mexicain qui propose un traitement naturel aux cancéreux. Il est à base de jus de légumes. Même des cancéreux en phase terminale se sont remis, selon des témoignages. Je pense que ce traitement a rendu possible la disparition des cellules cancéreuses en moi », lance-t-elle.

Océane ne se déclare pas « guérie ». Elle préfère utiliser les mots « en rémission ». Le traitement n’est pas terminé pour elle. Pendant dix ans, elle prend un médicament qui aide son organisme à lutter contre la rechute. Elle effectue des contrôles systématiques chez un oncologue.

Son mode de vie a changé, depuis cette maladie. Elle évite le sucre et la viande rouge et elle se nourrit essentiellement de légumes et de fruits. Elle recommande, d’ailleurs, à tout le monde d’opter pour ce régime pour être en bonne santé. « Ayez l’habitude de consommer du jus de légumes et de fruits, sans sucre. Remplacez la viande rouge par du poisson ou du poulet « gasy ». C’est nécessaire pour la santé. Remettez votre vie à Dieu. Et soyez toujours fort, mentalement », conseille-t-elle.