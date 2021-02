Fiscalité – Un minimum de perception sur l’IRSA

L’incohérence entre la loi de finances initiale et la décision en conseil des ministres sur les impôts sur les revenus provoque des questions.

Confusion. Suite à l’annonce de la décision en conseil des ministres, avant hier, par rapport à la détermination de l’Impôts sur les Revenus Salariaux et Assimilés (IRSA), des questionnements se posent au niveau d’une certaine couche de salariés autant qu’au niveau du patronat. Selon la dernière décision mentionnée dans le rapport du conseil des ministres, « les salariés dont le revenu est inférieur à trois cent cinquante mille ariary ne seront plus imposés. Au-delà de cette somme et jusqu’à 400 000 ariary, ils seront imposés à hauteur de 5% de leur revenu. Ceux qui ont un revenu compris entre 500 et 600 000 ariary seront dans l’obligation de débourser 20% de leurs salaires pour l’IRSA. La raison étant d’atténuer les impacts de la crise sanitaire tant sur les employés que sur les employeurs ».

Pourtant, dans la loi de finance initiale, l’impôt est calculé en appliquant aux tranches du revenu imposable les taux qui leur correspondent sans toutefois être inférieur à 2000 ariary. En effet, les dispositions fiscales de la Loi de finances Initiale pour cette année 2021 tendent principalement à la relance économique post Covid-19. L’État a mis en œuvre un redressement économique en octroyant aux industries locales un allégement de taxation des intrants et à travers la relance de la consommation notamment par plusieurs mesures. Ainsi l’application des taux progressifs atténue l’effet de la rémanence de l’imposition à l’IRSA et devrait aboutir à un abaissement d’imposition. Parmi ces mesures figure la modification de la modalité de calcul de l’IRSA par la mise en évidence de la progressivité d’imposition.

Cet impôt est retenu à la source. Il est déduit du salaire brut de chaque employé et versé sur le compte de l’État par son employeur. L’IRSA n’est donc pas comptabilisé dans les charges de l’entreprise. Par contre l’incompréhension est grandissante au niveau des employeurs concernant leurs obligations fiscales.

« Nos employés dont le revenu est inférieur à 350 000 ariary se réjouissent évidemment de cette exemption d’impôt. Cependant, nous sommes un peu dans le flou avec l’incohérence observée entre le conseil des ministres et les modalités mentionnées dans la LFI sur le minimum de perception de 2000 ariary » s’interroge le gérant d’une PME de la capitale.