TSIROANOMANDIDY – La foudre tue deux villageoises

Deux habitantes d’Ampihoaramaso Tsiroanomandidy sont mortes foudroyées non loin de leur village, mardi. Le phénomène devient régulier dans ce district, riche en or.

La foudre a encore tué dans le Bongolava. Mardi, vers 16 heures, à Ampihoaramaso, de la commune rurale de Maritampona, une femme, âgée de 32 ans, et une adolescente de 15 ans ont mortellement reçu une décharge. Le drame s’est produit sous de fortes pluies orageuses. Toutes les deux repiquaient du riz. Au moindre nuage noir dans le ciel, elles se sont arrêtées pour rentrer. La pluie tombait à flots, mais cela ne les a pas empêchées de poursuivre leur chemin. Elles marchaient à la hâte, l’une derrière l’autre. Elles étaient presque arrivées quand le feu du ciel s’est abattu. Touchées, les victimes sont décédées sur place. Leurs corps sans vie ont été déposés sur le même lit. La trentenaire aurait célébré son trente-deuxième anniversaire demain.

Réguliers

Les villageois soupçonnent et imputent le « coup » à un présumé sorcier. Néanmoins, il manque des preuves, surtout matérielles, pour pouvoir l’accuser, l’interpeller et le présenter au tribunal. Il n’existe aucune loi relative au crime par ensorcellement, selon les explications d’un officier supérieur de police judiciaire. « Par contre, nous confirmons que des accidents similaires sont réguliers à Maritampona, une localité aurifère. On compte une ou des personnes tuées par la foudre presque chaque année», raconte un gendarme. « Il y a deux ans, des individus conduisant un troupeau de bœufs avaient survécu à la catastrophe. Leurs douze bestiaux avaient été carbonisés », rappelle-t-il.

Rien que le 12 novembre 2022, deux membres sur trente-deux de la chorale catholique de Mahatsinjokely Bemahatazana, sont morts à l’église, à cause du même aléa météorologique. Le 1er janvier 2022, deux petits enfants ont subi le même sort, à Anosibe Ambalasoarano. La foudre avait également fait onze morts à Ankerana Nord, la veille de la Nativité, en 2021. Les victimes, des fidèles catholiques, avaient été frappées pendant la messe.

Samedi dernier, au réveillon du Nouvel An, la foudre a provoqué une coupure de courant à Mangarivotra, en pleine ville de Tsiroanomandidy. Elle avait jeté son dévolu sur un poteau électrique de la Jirama.