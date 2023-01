TENNIS DE TABLE – Une répétition générale avant les Jeux des îles

La Fédération malgache de tennis de table (FMTT) ouvre l’année 2023 par les championnats de Madagascar toutes catégories (pour le compte de l’année 2022) qui débutent ce jour et se terminent le dimanche 8 janvier au Palais des sports de Maha­masina. Plus de 200 pongistes issus de sept ligues régionales, celle d’Atsinanana, d’Alaotra Mangoro, d’Analamanga, d’Itasy, de Vakinankaratra, de Haute Matsiatra et d’Amoron’i Mania, sont attendus au Palais des sports de Mahamasina. Ce sommet national devait se tenir au mois de décembre mais faute de salle, il a été reporté pour l’année 2023. Pour la journée du jeudi 5 décembre, la salle s’ouvre à 7 heures du matin. Viendra ensuite la composition des équipes à 7 heures 30 minutes. Le championnat de Madagascar par équipes hommes et dames ouvre les hostilités à 8 heures. La cérémonie d’ouverture officielle débute à 13 heures, suivie des discours des officiels et du défilé des participants. À 14 heures, les catégories poussin, poussine, benjamin, benjamine et minime filles, débuteront leur championnat, puis ce sera le tour des minimes garçons, cadettes et cadets, suivis des juniors filles. Les garçons juniors, vétérans dames et vétérans+50 hommes, vétérans +40 ferment à 17 heures la première journée. Lee sommet national sert de répétition générale pour les futurs présélectionnés et plus tard les joueurs et joueuses capables de défendre les couleurs de Madagascar aux différentes instances qui auront lieux cette année 2023, comme le championnat d’Afrique régional de Djibouti, les Jeux des îles de l’océan indien, le championnat d’Afrique, les Jeux de la francophonie de Congo Brazzaville.