SAMBAVA – Un corps retrouvé pendu dans un bosquet

Avec une corde lui serrant le cou, un jeune homme a été retrouvé mort, pendu à un manguier. Rien ne semble avoir été dérobé sur lui. Un corps retrouvé dans les bois. Avant-hier, le corps inerte d’un jeune homme âgé d’environ une vingtaine d’années a été retrouvé dans un bosquet, suspendu à un manguier. Une corde attachée à une branche lui serrait le cou. Cette découverte macabre a été effectuée à Sambava dans le fokontany d’Ambatofitaratra. Le défunt était un habitant du coin. Le jeune homme n’avait montré aucun signe extérieur de stress ou d’autres attitudes suspectes avant d’être retrouvé mort. La veille, il semblait bien portant et serein, à tel point que les personnes de son entourage ne pouvaient se douter que la mort planait sur lui. La dépouille a été retrouvée par hasard par un riverain. En effet, le lieu de la découverte macabre est situé dans une zone limitrophe, éloigné des habitations, étranglé entre Begisy et Ambatofitaratra. Sitôt le corps retrouvé, le chef de fokontany d’Ambatofitaratra a été informé de la situation. L’identification ayant été très vite effectuée, l’entourage de la victime a également su la triste nouvelle lorsque ce fait-divers inhabituel pour les villageois a fait le tour du village. Lorsque la dépouille a été détachée puis descendue du manguier, on a pu constater de visu qu’il n’y avait pas de blessure ni de plaie pouvant justifier une agression mortelle.

Autopsie

Par ailleurs, une marque de strangulation était visible sur le coup du défunt. L’hématome relevée laisse croire qu’il pourrait bien s’agir d’une trace laissée par la corde qui l’étranglait. Des proches du jeune homme ont néanmoins évoqué la nécessité d’une autopsie, afin d’écarter définitivement la thèse d’un meurtre maquillé. La thèse du suicide est par ailleurs mise sur le tapis. D’ailleurs, certains indices portent à croire que celle-ci n’est pas exclue du fait que rien ne semble avoir été dérobé sur le jeune homme. L’endroit où le corps a été découvert étant isolé, d’autres faits titillent l’esprit du fait qu’il n’est pas évident que le bosquet ait été choisi au hasard. La corde utilisée a été par ailleurs sciemment emmenée sur place. Le corps a été conduit à Ambato-

fitaratra le jour-même.