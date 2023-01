MODE – Bogasy s’inspire du style d’Abel Anicet

Les créateurs de la marque malgache « Bogasy » réalisent le rêve des jeunes à travers la nouvelle marque « Tazee », qui est à l’image du style vestimentaire de Abel Anicet, l’ancien capitaine des Barea. Le petit garçon du Bogasy. Dédiée aux jeunes de 6 à 30 ans, la marque « Tazee » vient du mot argotique de la star du football malgache qui signifie « Lery » ou « lui ». Source d’inspiration pour les créateurs de Bogasy, Abel Anicet est aussi l’ambassadeur de cette nouvelle marque. « Après une année d’enquêtes auprès de jeunes Malgaches âgés de 15 à 30 ans, à propos du style d’une personnalité publique qui les inspirent, plus de 96% des personnes enquêtées ont choisi Abel Anicet. Bogasy a toujours œuvré sur les tenues classe, mais cette fois nous voulons donner une satisfaction aux jeunes avec cette nouvelle marque de streetwear dont le prix est accessible à tous » affirme Hasimalala Kelly, de Bogasy Madagascar. Deux stylistes malgaches de Bogasy, Hasimalala Kelly et son frère graphiste designer, ont travaillé sur la création de « Tazee », en plus de Abel Anicet, avec l’objectif de promouvoir la culture et le talent malgache. Aussi, « Tazee » est une marque de prêt-à-porter mixte comprenant des jeans, des casquettes, des tee-shirts, des joggings et des shorts. Il sera disponible sur la plateforme en ligne dès lundi.