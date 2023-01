INFRASTRUCTURES UNIVERSITAIRES – Le directeur du Croua reste à son poste

Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Croua) condamné, Mamisoa Aina, est absent de son bureau à Tsimbazaza. « Il n’est pas démis de ses fonctions. Il reste le directeur du Croua. Il a juste pris un congé, après ce qui lui est arrivé », indique le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres), le professeur Julien Salava, hier. Mamisoa Aina a écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans, avec sursis et à verser une amende de 15 millions d’ariary, pour avoir démoli, « illégalement », la clôture d’une propriété privée érigée, au sein du campus universitaire. Le tribunal l’a sanctionné pour ne pas avoir respecté les procédures. La lutte contre les constructions illicites se poursuit dans le campus universitaire, avec la mise en place d’une commission pour la sécurisation des patrimoines de l’université. Cette commission est composée du Mesupres, des universités et du ministère de l’Aménagement du territoire et de l’équipement.