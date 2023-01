INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES – Menace de coupure totale de la route nationale 7

Des routes nationales risquent d’être coupées. Des portions de route se sont effondrées. La route nationale 7 (RN 7) risque d’être coupée totalement. Une portion de la route s’est affaissée au PK 123, dans la commune de Soamanandrariny, district d’Antanifotsy. « La RN7 ne sera plus accessible, si l’autre portion de la route s’effondre. Ce sera impossible d’y créer une déviation, car à gauche de la route, il y a un talus, et à droite, c’est une falaise. », alerte une source. Cela fait trois mois que cette portion de route a commencé à s’affaisser. « La masse de terre sous les chaussées a glissé à cause de la pluie. Nous y avons placé des balises. Mais l’affaissement ne cesse de s’élargir. La semaine passée, nous avons déplacé les balises un peu plus loin, car le danger s’élargissait. La route continue à s’effondrer. », renchérit une source auprès de la gendarmerie. Elle aurait déjà alerté les autorités compétentes sur ce danger. « Mais aucune action n’est entreprise, jusqu’ici. », enchaîne-t-elle. Elle note l’urgence des travaux. Outre le risque d’effondrement, des accidents peuvent également survenir sur cette zone. « Il n’y a qu’une voie de circulation sur le PK 123. Si la lumière des phares des véhicules éclaire mal, des accidents peuvent survenir. », prévient cette source. Plusieurs chaussées se sont effondrées, sur les routes nationales, en cette période de pluie. Une portion de la route sur le PK 272, entre Miandrivazo et Ambatolahy, s’est aussi effondrée mardi, à cause de la forte pluie. Les véhicules circulent sur une seule file sur la route nationale 34. La prolifération des vols de buses sur les routes nationales favorise également l’affaissement des routes. Le ministère des Travaux publics, chargé de la réhabilitation des routes nationales, n’était pas joignable. Mais que peut-on espérer ? Des routes qui se sont effondrées lors de la précédente saison de pluie ne sont pas encore réhabilitées, à l’heure actuelle.