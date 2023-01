ILAKA CENTRE – Le chauffeur d’une Peugeot 205 porté disparu

Toujours aucune nouvelle du chauffeur de la Peugeot 205 qui a fait une sortie de route sur la route nationale 7 (RN7), tôt mardi. Le drame s’est précisément produit au niveau d’Antanimenakely, dans la commune d’Ilaka Centre. Le conducteur et sa famille venaient d’assister à des obsèques à Farafangana. Ils étaient sur le chemin du retour quand ils ont eu l’accident. Ils étaient sept personnes à bord, trois enfants et quatre adultes. Le chauffeur aurait roulé dangereusement vite. Le véhicule a quitté la chaussée et percuté une masse de terre. Ses occupants, sauf l’homme au volant, ont réussi à s’extraire rapidement avant qu’il ne se laisse tomber dans une rivière profonde. Le fokonolona et les autorités locales se prêtent main-forte pour retrouver la victime. Jusqu’à hier, la recherche est restée vaine. Le courant, plus ou moins fort, pourrait avoir emporté très loin le malheureux. Il n’était plus sur son siège au moment où les plongeurs ont remonté la voiture. Les autres victimes ont été envoyées à l’hôpital pour être soignées. Selon les dernières nouvelles, ils sont maintenant hors de danger.