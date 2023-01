HAUTES FINANCES – Henri Rabarijohn quitte le gouvernail de la Banque centrale

«Comme promis, je vous annonce la primeur des informations me concernant. Au lieu des spéculations douteuses et des prédictions erronées. Je quitte mon poste de gouverneur de la Banque centrale de Madagascar ce jour et le conseil des ministres qui va se tenir va abroger mon décret de nomination ». En ces termes clairs et sans équivoque, Henri Rabarijohn a annoncé son départ hier vers 14h15 au téléphone. Il a lui-même appelé. « Il est temps que je parte à la retraite pour boire du vrai petit lait. Mon état de santé ne me permet plus d’assumer avec efficacité mes fonctions. Je partirai pour un traitement médical ce dimanche à deux heures. Et pour ne pas laisser le doute s’installer sur mon départ, je rentrerai aussitôt que les soins seront faits ». Dans la foulée de cette conversation téléphonique, il a révélé celui qui lui succédera, Aivo Andrianarivelo, ancien président du Conseil d’administration du Fonds malgache de la formation professionnelle, FMFP, administrateur pays au Conseil d’administration du Fonds monétaire international, FMI. Il a fait forte impression lors du Forum national des investissements à Ivato en faisant valoir ses profondes con­naissances des finances internationales pouvant servir l’intérêt de Madagascar. En tout cas, la Banque centrale se trouve entre de bonnes mains. Aivo Andria­narivelo est dans la lignée des grands financiers mal­gaches. Comme Richard Andriama­holy, Pascal Rakotomavo, Tantely Andrianarivo, Rakotovao –Razakaboana, Léon Maxime Rajaobelina et bien d’autres. Il saura faire le « boulot ».