Développement pisciculture district Mitsinjo : trente mille alevins de tilapia lâchés dans la Kinkony

Plus de 30 000 jeunes ou des alevins tilapias ont été relâchés dans la rivière Kinkony, dans le district de Mitsinjo, région de Boeny, jeudi 28 décembre dernier. Asity Madagascar a participé à cette action et s’est porté volontaire pour mener à bien les travaux, avec les collecteurs et les responsables de chaque catégorie au niveau de la base. Le projet entre dans le cadre du développement de la filière poissons dans la région Boeny. Le centre de développement aquatique (CDA) de Mahajanga a fourni les poissons, avec l’équipe de la direction régionale de la pêche et de l’économie bleue, la DRPEB Boeny.