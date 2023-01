CINÉMA – Malok’ila signe son grand retour

Le film malgache “Malok’ila 15” sera de nouveau sur les écrans après des années de pause.

Retour en force. Après deux années de préparation, Malok’ila, l’un des films préférés des Malgaches, sera diffusé de nouveau dans le pays et à l’international, cette année. Les acteurs chevronnés tels que Rajao, Pasitera, Razoary et Raly, joueront la nouvelle saison avec les anciens comédiens du film “Malok’ila”. Selon Mamitiana Razafimandimby, réalisateur du film et directeur du scoop digital, “Malok’ila” suivra les évolutions technologiques, que ce soit au niveau de la qualité de l’image ou la réalisation. “L’écriture du scénario est déjà achevée et nous commencerons le tournage bientôt. Dans cinq mois, tout le monde pourra voir le film », ajoute t-il.

Un film complet

Les équipes du Scoop digital doubleront les efforts pour offrir un film digne de ses fans. L’absence des acteurs légendaires ne sera pas constatée. « En ce moment, nous sommes en pleine production. Concernant les piratages, des mesures seront prises. Le film « Malok’ila » est conçu pour véhiculer un message sur l’éducation, ainsi que pour sensibiliser la société sur une cause. Il raconte la vie quotidienne et se démarque surtout grâce à sa simplicité », ajoute Mamitiana Razafimandimby. Le film dure environ 90 minutes. Le gros du tournage se déroulera à Madagascar. Beaucoup de surprises attendent les fans.