Aquaculture Mahajanga : Le logo de la société Unima a changé

Le directeur général adjoint par intérim, Jean-Christophe Saulay, de la société de crevettes UNIMA, a effectué une visite de courtoisie au gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, mardi dernier, à son bureauau bloc administratif à Ampisikina. Mis à part la traditionnelle présentation de vœux, le DG adjoint a expliqué que le logo de l’UNIMA a été modifié, afin de montrer clairement l’origine géographique des « crevettes de Madagascar » tout en mettant en évidence, que l’UNIMA est une entreprise malgache spécialisée dans l’aquaculture, la pêche et la commercialisation de ces crevettes de Madagascar. De son côté, une innovation a été apportée au logo de la région Boeny, a souligné le gouverneur.

Désormais le logo de la région représente les filières potentielles de la région, entre autres le soleil, la riziculture, la mer, la pêche et le tourisme. Mais pour plus d’inclusion dans la réalisation du développement de la région, la devise est axée sur « ho sangany miaraka aminao » (ensemble on est meilleur). Une synthèse du plan de développement régional (PRD) a été remise au DGA. Élaboré en 2019, il a été mis à jour pour s’accorder avec les visions de développement du président de la République et les Objectifs de Développement Durable (ODD). « Je vous invite à prendre des inspirations et des réflexions dans ce PRD afin que vous puissiez identifier et coordonner avec nos objectifs économiques vos activités de développement, pour faire de Boeny la meilleure région», a déclaré le gouverneur. La société détient la seule crevette triplement labellisée de Madagascar. Depuis 1986, des crevettes sont élevées dans une eau pure, loin des activités humaines et de toutes pollutions industrielles.